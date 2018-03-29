В Смоленске обнаружили, что эвакуационный выход ТРЦ "Макси" заставлен углем

БРЯНСК, 29 мар – РИА Новости. Семь поддонов с легковоспламеняющимся углем для пикников, обнаружили сотрудники прокуратуры и МЧС в одном из эвакуационных выходов торгового центра "Макси" в Смоленске, сообщил РИА Новости представитель надзорного органа.

По словам собеседника агентства, проверка пожарной безопасности торговых центров в Смоленске организована по поручению Генпрокуратуры РФ с привлечением контролирующих организаций, в том числе Роспотребнадзора и пожарно-технической лаборатории МЧС. В четверг проверка затронула торгово-развлекательный центр "Галактика" и ТРЦ "Макси".

"Сначала сотрудники проверили, как реагируют датчики задымления, после чего стали проверять состояние эвакуационных выходов. На первом этаже ТРЦ "Макси" есть магазин "Лента", в торговом зале один из эвакуационных выходов был наполовину занят древесным углем для пикника. Всего там было семь поддонов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все нарушения будут зафиксированы, решение о мере воздействия на нарушителей будет вынесено по итогам.

Проверки торговых центров в Смоленске будут продолжаться до середины апреля.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Траур также объявили у себя Ингушетия, Рязанская область, Екатеринбург, Владивосток и другие города и регионы. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.