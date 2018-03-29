Милонов предложил ввести курсы по сохранению брака для тех, кто разводится

МОСКВА, 29 мар – РАИ Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов раскритиковал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить алименты, а также разрешить регистрировать повторный брак без расторжения первого и предложил ввести обязательные курсы по сохранению брака для тех, кто подал заявление на развод.

Ранее лидер ЛДПР в ходе встречи депутатов от ЛДПР и руководства Госдумы с премьер-министром Дмитрием Медведевым призвал отменить алименты и разрешить регистрировать повторный брак без расторжения первого, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе либерал-демократов.

"Алименты на сегодня являются устоявшейся формой материальной ответственности между бывшими супругами. В этом плане я бы не стремился отменять их существование, а направил усилия по предотвращению распада семей — надо заставить государство помогать молодым семьям и родителям преодолевать кризисные моменты супружеской жизни", — сказал Милонов РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что в России в достаточной степени сохраняется и оберегается институт традиционного брака. При этом "махинации в этом плане", уверен политик, могут привести к разного рода перегибам и спорным ситуациям, которые "не будут способствовать оздоровлению общества и общественной морали".

"Я бы организовал специальные и обязательные курсы по сохранению брака для тех семей, которые подают заявления на развод, где бы им помогли вернуть любовь и сохранить своё супружество", — заключил депутат.