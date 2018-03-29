Власти Москвы планируют популяризировать образ города в зарубежном кино

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Москвы поставили перед собой цель популяризировать образ российской столицы в зарубежных кинолентах, решить эту задачу планируется посредством созданной московской кинокомиссии, заявил в четверг замглавы департамента культуры Владимир Филиппов в ходе пресс-конференции.

Московская кинокомиссия, созданная в середине мая 2017 года, существует на базе "Московского кино" – структуры, подведомственной департаменту культуры города. Работа комиссии помогает кинематографистам, желающим провести съемки в столице, взаимодействовать с теми или иными органами исполнительной власти, упрощает процедуру организации съемок. Одной из задач комиссии также является привлечение к съемкам в Москве как можно большего числа российских и иностранных режиссеров.

"Для нас важно — это такая амбициозная, но решаемая задача — в течение ближайших 5 лет сделать так, чтобы на экранах мировых кинотеатров Москва как город, где разворачивается сюжет тех или иных картин, стала не менее популярной, чем Лондон, Нью-Йорк, Париж или другие мировые города, в которых разворачивается действие кинокартины", — сказал Филиппов.