Власти Москвы планируют популяризировать образ города в зарубежном кино

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Москвы поставили перед собой цель популяризировать образ российской столицы в зарубежных кинолентах, решить эту задачу планируется посредством созданной московской кинокомиссии, заявил в четверг замглавы департамента культуры Владимир Филиппов в ходе пресс-конференции.
"Для нас важно — это такая амбициозная, но решаемая задача — в течение ближайших 5 лет сделать так, чтобы на экранах мировых кинотеатров Москва как город, где разворачивается сюжет тех или иных картин, стала не менее популярной, чем Лондон, Нью-Йорк, Париж или другие мировые города, в которых разворачивается действие кинокартины", — сказал Филиппов.