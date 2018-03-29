Магистратура не дает отсрочку от армии, считают полпреды в КС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Полномочные представители органов государственной власти в Конституционном суде РФ (КС) в ходе заседания суда в четверг заявили, что студенты магистратуры не имеют права на отсрочку от призыва на военную службу.

В четверг Конституционный суд РФ (КС) в открытом заседании рассматривает жалобы на подпункт "а" пункта 2 статьи 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Согласно оспариваемой норме, право на отсрочку от призыва на военную службу предоставляется для получения высшего образования только один раз, что не позволяет обладателям диплома бакалавра получить право на отсрочку для обучения в магистратуре.

Данная отсрочка была бы третьей по счёту для тех молодых людей, совершеннолетие которых наступило ещё в школе и которым для завершения обязательного среднего образования приходилось получать отсрочку до получения высшего образования по программам бакалавриата или специалитета.

Позиция представителей власти

Все полпреды власти в КС однозначно заявили, что оспариваемая норма не противоречит Конституции РФ.

По словам полномочного представителя Госдумы РФ в КС Татьяны Касаевой, гражданин, который получил право на отсрочку в связи с обучением на бакалавриате, уже реализовал своё право на отсрочку. По ее словам, дальнейшее образование в магистратуре молодые люди вправе продолжить после прохождения военной службы.

Касаева отметила, что содержание права на образование не включает в себя права на получение всех уровней образования, и граждане не только имеют права, но и несут обязанности. По ее словам, Конституция РФ содержит более 50 видов прав, а обязанностей всего 6.

Полномочный представитель Совета Федерации РФ в КС Андрей Клишас в свою очередь отметил необходимость совершенствования механизмов информирования призывников. По словам Клишаса, он разделяет позицию Совета по правам человека, который считает оспариваемую норму неконституционной, лишь в том, что права одного из заявителей по данному делу были нарушены ненадлежащим оформлением его отсрочки.

Полномочный представитель президента РФ в КС Михаил Кротов заявил, что обучение в магистратуре зачастую является способом избежать службы по призыву.

"Обучение в магистратуре не должно предполагать в принципе отсрочку", — сказал полномочный представитель президента в КС.

По словам Кротова, если следовать логике заявителей, то можно ставить вопрос о предоставлении непрерывной отсрочки для обучения в аспирантуре, однако тем самым право на отсрочку может в итоге стать правом на освобождение от призыва.

Кротов также рассказал, что при подготовке к заседанию не нашел никакой практики применения оспариваемой нормы, кроме как в Московском городском суде, который в большинстве случае вставал на сторону призывников, исключительно на основании того, что процедура предоставления им отсрочки не была оформлена надлежащим образом.

Аналогичную позицию в своем письменном отзыве высказал полномочный представитель правительства РФ в КС Михаил Барщевский.

В поддержку конституционности оспариваемой нормы на заседании также высказались полномочный представитель Генерального прокурора РФ в КС Татьяна Васильева и советник министра юстиции РФ Мария Мельникова. Окончательное решение по делу КС примет в серии закрытых совещаний.

История вопроса

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба жителя Саранска Павла Спиридонова, студента магистратуры Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева, а также запрос Бугульминского городского суда Татарстана, который рассматривает дело студента магистратуры Казанского (Приволжского) федерального университета Романа Халикова.

Спиридонов и Халиков окончили среднюю школу после достижения совершеннолетия, а потому еще до поступления в вуз воспользовались отсрочкой от призыва. Вторую отсрочку молодые люди получили во время обучения по программе бакалавриата. В 2017 году призывные комиссии решили призвать обоих молодых людей на военную службу.

Спиридонов обратился в суд, однако первая и апелляционная судебные инстанции признали, что отсрочка от призыва может быть предоставлена лишь два раза, и заявитель эти льготы уже исчерпал. Бугульминский городской суд приостановил производство по аналогичному иску Халикова и обратился в КС.

В своих обращениях в КС заявители указывают, что прием детей в первый класс школы осуществляется по достижении ими возраста семи или восьми лет. Совершеннолетие учеников постарше наступает до окончания школы, что влечет предоставление отсрочки для получения среднего общего образования. Одновременно это лишает их возможности после получения высшего образования по программе бакалавриата продолжить обучение в магистратуре.

При этом законодательство об образовании и конституция РФ гарантируют право на непрерывное образование. Таким образом, по мнению заявителей, нарушаются конституционные принципы обеспечения равенства прав и свобод, а также реализации права на образование в течение всей жизни.