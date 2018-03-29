Игорь Востриков рассказал, почему дверь в кинозал "Зимней вишни" закрыли

Мемориал из цветов и воздушных шаров в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

Мемориал из цветов и воздушных шаров в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Житель Кемерово Игорь Востриков, у которого во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли жена, сестра и трое детей, рассказал в видеообращении о том, кто и зачем закрыл дверь в кинозал. Ролик опубликован на его странице во "Вконтакте".

По его словам, он изучил данные с камер наблюдения, на которых видно, что двери были открыты и во время пожара из зала выбегали люди, но в какой-то момент в коридоре был слишком густой дым, и какой-то мужчина принял решение запереться изнутри и дожидаться спасателей.

"Спасатели, как вам известно, не прибыли", — сказал он. Востриков добавил, что этого мужчину, насколько ему известно, спасли.

Он также раскритиковал пожарных за медлительность, а власти региона — за неготовность противостоять такого рода бедствию.

Пожар в "Зимней вишне" начался 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе более сорока детей. По делу о пожаре арестованы пять человек, в том числе управляющая ТЦ Надежда Судденок.