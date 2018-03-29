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Общество

Кадыров готов найти украинского пранкера, заявили в Чечне

11:0129.03.2018
(обновлено: 11:04 29.03.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фотоГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера Евегния Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков. — Прим. ред.), если перед ним поставят такую задачу. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил министр республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Мемориал в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Всё в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны", — сказал Умаров.

При этом он отметил, что против Вольнова необходимо принять строжайшие меры.

"У этого человека нет ничего святого. Всё наше законодательство должно конкретно обратить внимание на пранкеров, которые делают эти вбросы. Потому что последствия самые плачевные ", — отметил чиновник.

Награда за пранкера

В среду в соцсетях стало распространяться объявление, призывающее доставить в Россию пранкера за награду в 12 миллионов рублей. Для этого автор, как он сам утверждал, был готов отдать компенсацию, положенную ему за гибель троих родственников.

Мемориал у Огня Вечной Славы в Пятигорске в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Как пояснил РИА Новости владелец телефонного номера, указанного в объявлении, таким образом, он и его друзья решили ускорить процесс поимки блогера, против которого в России возбудили уголовное дело. Он представился Геннадием, не назвав фамилии. По его словам, родных в трагедии потерял не он сам, а его товарищ, хотя объявление написано от первого лица.

"Мы с ним, а также еще один наш друг, решили вложиться в итоговую сумму и наказать провокатора, устроившего на трагедии такое шоу", — пояснил мужчина. По его словам, если Вольнов окажется в России, его передадут правоохранительным органам. "Мы хотим, чтобы он понес законное наказание", — пояснил Геннадий.

Наказание за фейки в интернете

Накануне российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, заявили, что за фейки в интернете, которые приводят к тяжелым последствиям, нужно ввести уголовную ответственность.

Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Трагедия в Кемерово стала темой для хайпа не только для недобросовестных российских блогеров, похоже, готовых продать родную мать за просмотры и лайки, но и поводом для омерзительной информационной диверсии украинских националистов ", — рассказал РИА Новости Кузнецов.

По его словам, на ближайшем заседании экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, куда входят пранкеры, они предложат внести поправки в закон "Об информации" и Кодекс об административных правонарушениях.

"Кроме того, оперативной мерой должна быть блокировка в интернете источника данных фейков. Так мы сможем пресечь информационные атаки с территории других государств", — добавил Кузнецов.

Председатель Молодежного парламента при ГД Мария Воропаева сообщила РИА Новости, что экспертный совет по развитию информационного общества и СМИ Молодежного парламента при Госдуме рассмотрит инициативу на следующей неделе.

Сообщения о "сотнях погибших"

На YouTube-канале Вольнова появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.

Помещение ТЦ Зимняя вишня в Кемерово после пожара
© Фото : СК РФ
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Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявляет, что в скором времени к ним подвезут "более трехсот трупов".
При этом, судя по удивленной реакции собеседников пранкера, на момент звонка тела погибших при пожаре в морги еще не поступали.
Как рассказал глава Кемеровской области Аман Тулеев, общаясь с работниками моргов Вольнов говорил о 600-700 погибших.

После звонков Вольнова в соцсетях распространилась информация о "сотнях погибших". Ее уже опровергли.
СК возбудил уголовное дело. Суд в Москве заочно арестовал пранкера. Его объявят в международный розыск.

Трагедия в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе много детей. Пропавших без вести нет.

Участники акции на площади Ленина в Чите зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Пока опознаны тела 27 человек. Похороны 14 жертв трагедии прошли в среду.

Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой.

На данный момент в деле пять фигурантов. В их числе технический директор компании — собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации и охранник, который, по версии СК, отключил систему оповещения при пожаре. Все они арестованы.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Scipio.pk
Ахах, враг номер один))) А по чьей халатности погибли дети будут первыми за ним охотится))) Герои....
11:04
29.03.2018
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