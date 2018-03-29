Правительство оценило законопроект о регулировании частных военных компаний

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство направило отрицательный отзыв на законопроект о регулировании деятельности частных военных компаний (ЧВК), документ, вероятно, будет доработан и перевнесен, заявил один из авторов проекта, зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

"Заключение правительства появилось… Когда поступит официально в аппарат заключение, мы будем принимать решение, скорее всего, это будет повторное внесение. Оно (заключение – ред.) отрицательное", — заявил журналистам Емельянов.

Он отметил, что, вероятно, проект будет доработан.

Согласно пояснительной записке к проекту, разработанному Емельяновым, а также лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым, в РФ предлагалось ввести законодательное регулирование деятельности ЧВК.

Как отмечалось в тексте, в случае законодательного урегулирования ЧВК могут принять активное участие в защите прав и свобод россиян за рубежом, национальных интересов РФ, охране сотрудников российских компаний на территории иностранных государств со сложной военно-политической ситуацией, а также снижении уровня военных и террористических угроз.

Предполагалось, что лицензирование ЧВК будет осуществлять министерство обороны России. Отмечалось, что ЧВК может быть создана только в форме общества с ограниченной ответственностью и не может осуществлять другую деятельность, кроме военной и военно-охранной.

Кроме того, в законопроекте был определен порядок создания, реорганизации и ликвидации ЧВК, лицензирования частной военно-охранной деятельности, определены требования к учредителям организации, ее руководителю и работникам.

Проектом закона определялся перечень тех услуг, которые смогут предоставлять ЧВК, среди них — участие в миротворческих операциях, военный консалтинг, обслуживание и ремонт боевой техники и вооружения, поставки военного снаряжения, разминирование, услуги военных переводчиков, пресечение террористической деятельности за границей, защита суверенитета и целостности иностранного государства и восстановление конституционного порядка на его территории.