МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство России не поддерживает внесенный в Госдуму законопроект депутатов о патриотическом воспитании, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Отмечается, что законопроект внесли в Госдуму Владимир Шаманов, Анатолий Выборный, Дмитрий Саблин и другие известные единороссы в ноябре 2017 года.

"Законопроектом не определены конкретные механизмы, предложенные нормы уже регулируются другими актами, сказано в проекте отзыва правительства. Оно напоминает, что патриотическое и военно-патриотическое воспитание предусмотрено действующими образовательными стандартами, сейчас реализуется программа на 2016–2020 годы, на нее выделено свыше 1,66 миллиарда рублей", — пишет издание.

Исходя из содержания отзыва, по информации газеты, депутаты не определили виды и уровни образовательных программ, а также объем мероприятий и необходимых бюджетных расходов.

"К тому же депутаты считают, что закон не требует дополнительных расходов, но правительство уверено, что создание уполномоченного органа неизбежно потребует дополнительных денег", — пишут "Ведомости".

Как добавляет газета, в отзыве также указано, что в законопроекте применяются термины, которые не используются в законодательстве.