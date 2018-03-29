Эксперт объяснил, почему морепродукция из Фукусимы безопасна для россиян

ВЛАДИВОСТОК, 29 мар — РИА Новости. Рыбная и морепродукция из Фукусимы, которая в ближайшее время может попасть на российские прилавки, благодаря японской системе выращивания может быть безопасна для россиян, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, профессор международной кафедры ЮНЕСКО "Морская экология" ДВФУ Надежда Христофорова.

Россельхознадзор с 23 марта отменил временные ограничения на поставки рыбной и морепродукции из семи префектур Японии, включая Фукусиму. Ведомство отметило, что данная продукция из префектуры Фукусима должна сопровождаться, в дополнение к действующему ветеринарному сертификату, приложением с указанием информации о месте происхождения, а также о результатах исследования партии рыбопродукции на наличие радионуклидов.

"Радиоактивная утечка на Фукусиме есть, таким образом она есть и в прибрежной зоне. Но, видимо, это уже не так сильно и не так значимо, чтобы бояться. В Японии почти вся кета выращенная. Рыба нагуливается в открытом океане, а не у берега, где концентрация повышена. Это самый важный момент", – рассказала доктор биологических наук.

По словам профессора, в Японии очень крутые реки и для обеспечения энергией маленькие поселки используют энергию плотин, и рыба туда подняться не может.

"Япония поставила в каждой речушечке рыболовный завод. У них сотни заводов. Поэтому, когда рыба приходит, они ее потрошат, забирают икру, а потом выпускают подросших мальков. Они нагуливаются в открытом океане, а потом возвращаются в реку, в которой родились. Но ее вылавливают еще в океане, когда она идет нерест, потому что подходя к месту нереста кета изменяется", – отметила Надежда Христофорова

Профессор считает, что в Японии достаточно хороший уровень выращивания рыбы и ее могут продавать в Россию.

Почти семь лет назад, 11 марта 2011 года, на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов, вызвав крупнейшую аварию на АЭС после трагедии в Чернобыле.

Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригоден для проживания. Ликвидация последствий аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.

В январе прошлого года пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что Япония хочет возобновить поставки в Россию рыбы из акватории, прилегающей к префектурам, пострадавшим от аварии на АЭС "Фукусима-1", так как уровень стронция в окружающей среде, по данным японской стороны, находится в допустимых пределах.