Опрос показал, что российские женщины ценят в мужчинах

Мужчина и женщина держатся за руки. Архивное фото

Мужчина и женщина держатся за руки. Архивное фото

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Только четверть российских мужчин ценят женский ум, лишь двадцатая часть женщин – мужскую внешность, пишет газета "Известия" со ссылкой на всероссийский опрос "Левада-центра".

"Сексапильность мужчины для россиянок практически не важна (1%), как, впрочем, и внешность избранника (5%)" — пишет издание.

Как добавляет газета, среди мужчин "только четверть респондентов ценят в представительницах противоположного пола ум". "А умение зарабатывать и вовсе оказалось на последнем месте: лишь 4% опрошенных считают это важным качеством женщины", — отмечает издание.

По данным "Известий", опрос проводился с 7 по 12 марта в 52 регионах России. В нем приняли участие 1,6 тысячи жителей городов и сел.