Россиянки стали меньше ценить порядочность в мужчинах, показал опрос

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россиянки стали меньше ценить в мужчинах порядочность, пишет газета "Известия" со ссылкой на всероссийский опрос "Левада-центра".

"Социологи отмечают, что с 1993 по 2018 год гендерные портреты практически не изменились. Однако за это время в обществе значительно снизилась ценность порядочности", — пишет газета.

По ее данным, на сегодняшний день для женщин главным качеством мужчины является ум, таким образом проголосовал 51% респондентов, для 42% опрошенных россиянок важным оказалось умение зарабатывать. Более трети (37%) опрошенных женщин проголосовали за порядочность. Согласно данным, которые приводит газета, в 1993 году это качество для россиянок было на первом месте, его выбирали 57%.

Опрос, согласно информации издания, показал, что для мужчин самым главным в женщине является хозяйственность (46%), на втором месте — заботливость (32%), на третьем — хорошая внешность (31%).

Отмечается, что опрос проводился с 7 по 12 марта в 52 регионах, в нем приняли участие 1,6 тысяч жителей городов и сел.