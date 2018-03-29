В Москве сообщили сроки обновления всех поездов метро

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Обновление всего подвижного состава московского метрополитена произойдёт за 8-9 лет, рассказал заммэра столицы, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

"За 8-9 лет. Это будет не одна и та же модель — жители постоянно нам предлагают разные новшества: добавить зарядок для телефонов, поменять конфигурацию сидений, многое другое. Стараемся учитывать их пожелания", — сказал Ликсутов в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, когда москвичам ждать обновления всех поездов.

Заммэра отметил, что поезда у каждой̆ линии будут индивидуальными. "Например, Филевская линия, куда "Москва" начнет поступать летом, открытая, и пассажиры попросили, чтобы можно было смотреть в окно на улицу. Часть сидений будут стоять как в электричке по ходу движения", — добавил он.

По словам Ликсутова, в прошлом году столица начала закупать поезда "Москва", в этом году придут еще 498 вагонов. "Надеемся, и в будущем тоже столько же. Покупаем их по контракту жизненного цикла, то есть за них целиком в течение 30 лет отвечает производитель. Сейчас уже почти 40% поездов — новые. Ограничен метрополитен только одним — возможностью производителей поставлять только определенное количество поездов. Если они могли бы изготавливать больше вагонов, Москва и закупала бы больше", — заключил глава департамента.