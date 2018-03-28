Назначен новый начальник главного управления Росгвардии по Москве

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Начальником главного управления Росгвардии по Москве назначен полковник Михаил Воробьев, его уже представили сотрудникам и военнослужащим, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Сегодня командующий Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Голлоев представил сотрудникам и военнослужащим Главного управления Росгвардии по Москве нового начальника — полковника полиции Михаила Воробьева", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя главка, Воробьев назначен начальником столичного главного управления 15 марта указом президента Российской Федерации. Ранее он возглавлял управление Росгвардии по Волгоградской области.

Воробьев родился 19 ноября 1968 года в городе Курске. В органах внутренних дел служил с 1990 года, прошел должности от участкового инспектора милиции до начальника отдела милиции.

Возглавлял УВД Одинцовского района ГУВД Московской области, а затем межмуниципальное управление МВД России "Одинцовское" Московской области. После работы в Академии управления МВД России перешел на службу в Росгвардию. В 2016 году назначен начальником управления Росгвардии по Волгоградской области.

Как сообщалось ранее, в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов в понедельник открыли новые общежития (казармы) базы Росгвардии в столичном районе Строгино. Собянин также поздравил сотрудников с Днем войск национальной гвардии (отмечается 27 марта) и вручил им городские награды.