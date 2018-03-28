Путин заявил об информационных вбросах о пожаре в Кемерово из-за рубежа

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой и председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. 28 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой и председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. 28 марта 2018

НОВО-ОГАРЕВО, 28 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми попытки столкнуть людей и посеять панику в Кемерово путем вбросов через социальные сети, в том числе из-за рубежа.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда объявлена в РФ днем траура.

"Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах", — заявил Путин, встретившийся в среду с главой СК РФ Александром Бастрыкиным и главой Минздрава Вероникой Скворцовой, которые доложили главе государства о мерах, предпринимаемых в рамках ликвидации последствий трагедии и расследования ее причин.