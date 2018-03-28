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Общество

В Москве открылась выставка об истории оборонной промышленности России

16:4328.03.2018
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© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкГотовые мины на одном из московских заводов. 1942 годГотовые мины на одном из московских заводов. 1942 год
© РИА Новости / Иван Шагин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Выставка "В труде — как в бою! Штрихи к истории оборонной промышленности России", посвященная различным этапам развития отечественного военно-промышленного комплекса, открылась в среду в Москве в Доме Российского исторического общества (РИО).

Экспозицию открыл председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Перед началом церемонии Нарышкин от имени участников церемонии выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Память жертв трагедии почтили минутой молчания.

История российского оружия

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Говоря об оборонной промышленности России, Нарышкин отметил, что она была драйвером развития экономики страны и своеобразным полигоном для испытания новых инженерных и технологических решений. "Современный оборонно-промышленный комплекс нашей страны является залогом ее безопасности, надежной гарантией обеспечения интересов государства и наших граждан", — сказал Нарышкин. Кроме того, ОПК является и источником новых идей и технологий, которые со временем передаются в гражданскую промышленность, добавил он.

Он также отметил, что в настоящее время на предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ работает около 2 миллионов человек, причем каждое рабочее место на оборонных заводах создает от 2 до 30 рабочих мест в смежных отраслях промышленности.

"Сегодняшняя выставка, которую мы с вами открываем — это, конечно, только маленькие штрихи к богатой, яркой истории этой отрасли, и эту историю нужно писать. Уверен, что эта тема будет привлекать все больше и больше внимания наших граждан, потому что память о тех, кто в течение многих веков создавал и ковал оружие для защиты нашего Отечества, достойна внимания благодарных потомков", — сказал Нарышкин.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вниманию посетителей представлены уникальные экспонаты: холодное и огнестрельное оружие XVIII века, миниатюрные (действующие) модели оружейных станков, а также макеты 132-мм реактивного снаряда М-13, реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", крылатой ракеты П-15М, переносной пусковой установки ПТРК "Малютка", танка Т-90С и многое другое.

Кроме того, в состав экспозиции войдут личные вещи знаменитых создателей советской оборонной промышленности — первого наркома тяжёлой промышленности СССР Георгия Орджоникидзе, заместителя наркома вооружения Бориса Ванникова, легендарных конструкторов Михаила Логинова, Федора Токарева, Василия Дегтярёва, Василия Грабина и Андрея Туполева.

Документы легендарного маршала

Реактивная система залпового огня Град
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Выставка организована Российским историческим обществом, министерством промышленности и торговли РФ и Государственным центральным музеем современной истории России при поддержке фонда "История Отечества".

Также в среду в Доме РИО прошла презентация ранее не известных документов из личного архива выдающегося советского полководца, министра обороны СССР, дважды Героя Советского Союза Родиона Малиновского. Их представила дочь военачальника Наталья Малиновская.

"Благодарю вас за то, что вы сохранили архив своего отца, выдающегося советского военачальника, маршала Родиона Яковлевича Малиновского. Ваш отец — человек удивительной судьбы, он прошел дорогами Первой мировой войны, сражался в двух гражданских войнах — в России и Испании, защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Этот архив — наше большое достояние", — сказал Нарышкин.

Представляемые документы охватывают продолжительный период событий, в которых участвовал Малиновский — от Первой мировой войны до гражданской войны в Испании и победы СССР над Японией в августе 1945 года.

Эти материалы будут размещены на сайте РИО, сообщил Нарышкин. Он также предложил разместить их и на выставке ко Дню Победы.

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