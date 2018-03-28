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Общество

В СМИ обвинили блогеров в распространении фейков о Кемерово

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (608)
12:5028.03.2018
(обновлено: 12:59 28.03.2018)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники акции у мемориала на Марсовом поле в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фотоУчастники акции у мемориала на Марсовом поле в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Портал Ruposters.ru составил список лиц, "сеявших панику и распространявших фейки" о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

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© Ruptly
Мужчина рассказал, как вывел троих детей из горящего ТЦ "Зимняя вишня"

В их число попали многие известные блогеры. Большинство из них ссылались в своих роликах на непроверенные и, как оказалось в итоге, неподтвержденные сведения о том, что жертв было гораздо больше.

По последним данным, предоставленным замглавой МЧС Владленом Аксеновым, в пожаре погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. При этом в сети ходили слухи о сотнях погибших. В частности, люди ссылались на распространяемые в WhatsApp аудиозаписи. На одной из них неизвестный мужчина сообщает, что в морг привезли более 150 тел. После этого, по его словам, туда позвонили и сказали готовить еще 80 мест, причем из взрослых якобы было всего 30 человек.

На другой записи неизвестная женщина сообщает о 174 трупах "в морге на Волгоградской" и о том, что "все морги завалены". Она же упоминает о том, что родителей не пускают на опознание без подписки о неразглашении. Эту информацию подтвердил радиостанции "Говорит Москва" источник в МЧС, однако все остальные данные из ее сообщения подтверждены в итоге не были.

Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Врачи рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего при пожаре в Кемерово

Кроме того, выяснилось, что 25 марта кемеровские морги обзванивал украинский пранкер Евгений Вольнов, который от лица сотрудника МЧС задавал вопрос о готовности принять 300 тел. В интервью РБК он заявил, что цифру "300" взял, проанализировав "количество мест в кинозалах". Как сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ, против него возбуждено уголовное дело.

В списке Ruposters.ru оказался, в частности, Николай Соболев, на которого подписаны более четырех миллионов человек и который сравнил пожар в "Зимней вишне" с аварией на Чернобыльской АЭС.

"Это видео я считаю крайне необходимым, ведь власти имеют обыкновение замалчивать детали крупнейших трагедий", — заявил он, ссылаясь на неподтвержденные аудиозаписи.

При этом Соболев подчеркивает, что "не может ничего утверждать" и что речь идет исключительно о слухах, которые "каким-то мистическим образом совпадают".

На момент публикации статьи блогер удалил ролик, однако на YouTube есть его копии.

Кемеровские блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитинг (NEMAGIA) ссылаются на те же аудиозаписи в своем видеоролике. В Ruposters указывают на то, что они опубликовали эту информацию "без попытки осмыслить ее происхождение".

Блогер Александр Движнов в начале своего аналогичного ролика заявил о том, что отключил монетизацию и призвал коллег сделать то же самое, чтобы "не зарабатывать на беде". Он ссылается на скриншоты, на которых запечатлена переписка неизвестных лиц (ники замазаны). На одном из них некая женщина сообщает, что ее муж — заведующий моргом в Москве и что "их всех вызвали туда". На другом речь идет о 400 погибших.

Блогер Сергей Брокш назвал цифру в 500 погибших, по всей видимости, сложив данные женщины с одной из аудиозаписей: она сказала, что привезли уже 170 трупов, в то время как в ТЦ находятся еще 355. Блогер подчеркивает, что это "неподтвержденные данные, которые разлетелись по всему интернету". При этом он призывает подписчиков "отказаться от неверных трактовок информации", упоминая парня по имени Станислав Соболев, которого стали обвинять в поджоге только потому, что на видео с установленной в ТЦ камеры он выбросил что-то в урну.

И Движнов, и Бокш свои видео также удалили.

Мемориал в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожиратели трагедий: чему еще научило Кемерово

Другие блогеры и активисты собственных роликов не сделали, однако распространили неподтвержденную информацию в Twitter, отмечая, в частности, что о цифрах в несколько сотен погибших говорят местные жители.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" начался 25 марта. Очаг возгорания был на верхнем этаже, где находились кинозалы и аттракционы.

Как сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании у Владимира Путина, многие двери на там были заблокированы. По одной из версий, это было сделано для того, "чтобы безбилетники, молодые ребята, не заходили в кинозал".

При этом управляющая "Зимней вишни" Надежда Судденок утверждает, что двери в кинотеатре торгового центра не закрывались никогда.

Указом Владимира Путина 28 марта объявлен всероссийским днем траура. По словам президента, глобальные причины, которые лежат в основе произошедшего — это преступная халатность и разгильдяйство".

День траура: акции памяти и прощание с погибшими в Кемерово
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкТраурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.Участники акции на площади Ленина в Чите зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Траурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.
© РИА Новости / Андрей ЛуковскийПерейти в фотобанкВо многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.Участницы митинга в Барнауле памяти погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Андрей Луковский
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Во многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.Штандарт президента РФ над зданием Сената в Московском Кремле, приспущенный в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПамятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.Участники акции на площади Ленина в Чите зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Памятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСовет Федерации в среду начал заседание с минуты молчания в память о погибших в пожаре.Минута молчания в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово перед началом заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Совет Федерации в среду начал заседание с минуты молчания в память о погибших в пожаре.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ день всероссийского траура в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня".Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В день всероссийского траура в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТраурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.Храм Святой Троицы в Кемерово, в котором прошла панихида в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Траурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНесколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Несколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПохороны Надежды Агарковой и двух ее внуков - Кости и Маши, прошли утром на Кировском кладбище в Кемерово.Похороны погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Похороны Надежды Агарковой и двух ее внуков - Кости и Маши, прошли утром на Кировском кладбище в Кемерово.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал на похоронах Сергей Агарков, потерявший в пожаре мать и двоих своих детей.Похороны погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал на похоронах Сергей Агарков, потерявший в пожаре мать и двоих своих детей.
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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lyuda.terenteva.55
Все вбросники и распространители фейков должны понести заслуженное наказание, а за то , что горем и слезами, человеческой трагедией манипулировали - вдвойне. Пусть так и будет впредь.
12:59
28.03.2018
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