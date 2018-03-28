В СМИ обвинили блогеров в распространении фейков о Кемерово

Участники акции у мемориала на Марсовом поле в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

Участники акции у мемориала на Марсовом поле в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Портал Ruposters.ru составил список лиц, "сеявших панику и распространявших фейки" о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

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В их число попали многие известные блогеры. Большинство из них ссылались в своих роликах на непроверенные и, как оказалось в итоге, неподтвержденные сведения о том, что жертв было гораздо больше.

По последним данным, предоставленным замглавой МЧС Владленом Аксеновым, в пожаре погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. При этом в сети ходили слухи о сотнях погибших. В частности, люди ссылались на распространяемые в WhatsApp аудиозаписи. На одной из них неизвестный мужчина сообщает, что в морг привезли более 150 тел. После этого, по его словам, туда позвонили и сказали готовить еще 80 мест, причем из взрослых якобы было всего 30 человек.

На другой записи неизвестная женщина сообщает о 174 трупах "в морге на Волгоградской" и о том, что "все морги завалены". Она же упоминает о том, что родителей не пускают на опознание без подписки о неразглашении. Эту информацию подтвердил радиостанции "Говорит Москва" источник в МЧС, однако все остальные данные из ее сообщения подтверждены в итоге не были.

Кроме того, выяснилось, что 25 марта кемеровские морги обзванивал украинский пранкер Евгений Вольнов, который от лица сотрудника МЧС задавал вопрос о готовности принять 300 тел. В интервью РБК он заявил, что цифру "300" взял, проанализировав "количество мест в кинозалах". Как сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ, против него возбуждено уголовное дело.

В списке Ruposters.ru оказался, в частности, Николай Соболев, на которого подписаны более четырех миллионов человек и который сравнил пожар в "Зимней вишне" с аварией на Чернобыльской АЭС.

"Это видео я считаю крайне необходимым, ведь власти имеют обыкновение замалчивать детали крупнейших трагедий", — заявил он, ссылаясь на неподтвержденные аудиозаписи.

При этом Соболев подчеркивает, что "не может ничего утверждать" и что речь идет исключительно о слухах, которые "каким-то мистическим образом совпадают".

На момент публикации статьи блогер удалил ролик, однако на YouTube есть его копии.

Кемеровские блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитинг (NEMAGIA) ссылаются на те же аудиозаписи в своем видеоролике. В Ruposters указывают на то, что они опубликовали эту информацию "без попытки осмыслить ее происхождение".

Блогер Александр Движнов в начале своего аналогичного ролика заявил о том, что отключил монетизацию и призвал коллег сделать то же самое, чтобы "не зарабатывать на беде". Он ссылается на скриншоты, на которых запечатлена переписка неизвестных лиц (ники замазаны). На одном из них некая женщина сообщает, что ее муж — заведующий моргом в Москве и что "их всех вызвали туда". На другом речь идет о 400 погибших.

Блогер Сергей Брокш назвал цифру в 500 погибших, по всей видимости, сложив данные женщины с одной из аудиозаписей: она сказала, что привезли уже 170 трупов, в то время как в ТЦ находятся еще 355. Блогер подчеркивает, что это "неподтвержденные данные, которые разлетелись по всему интернету". При этом он призывает подписчиков "отказаться от неверных трактовок информации", упоминая парня по имени Станислав Соболев, которого стали обвинять в поджоге только потому, что на видео с установленной в ТЦ камеры он выбросил что-то в урну.

И Движнов, и Бокш свои видео также удалили.

Другие блогеры и активисты собственных роликов не сделали, однако распространили неподтвержденную информацию в Twitter, отмечая, в частности, что о цифрах в несколько сотен погибших говорят местные жители.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" начался 25 марта. Очаг возгорания был на верхнем этаже, где находились кинозалы и аттракционы.

Как сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании у Владимира Путина, многие двери на там были заблокированы. По одной из версий, это было сделано для того, "чтобы безбилетники, молодые ребята, не заходили в кинозал".

При этом управляющая "Зимней вишни" Надежда Судденок утверждает, что двери в кинотеатре торгового центра не закрывались никогда.

Указом Владимира Путина 28 марта объявлен всероссийским днем траура. По словам президента, глобальные причины, которые лежат в основе произошедшего — это преступная халатность и разгильдяйство".