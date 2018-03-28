Умер Виктор Калашников

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Умер советский и российский конструктор, оружейник, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, Виктор Калашников, сообщает в среду пресс-служба "Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова".
"27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна "Калашников", кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова", — говорится в сообщении, размещённом на сайте учебного заведения.