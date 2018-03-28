Песков отказался комментировать действия кемеровских властей

Штандарт президента РФ над зданием Сената в Московском Кремле, приспущенный в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Штандарт президента РФ над зданием Сената в Московском Кремле, приспущенный в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Кремль не комментирует заявления и действия кемеровских властей после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил слова Владимира Путина, который на встрече с представителями инициативной группы в Кемерово призвал дождаться результатов расследования.

Таким образом Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать поведение кемеровских властей, в частности, губернатора Амана Тулеева, который не приехал к месту трагедии и не вышел к жителям, а также вице-губернатора, заявившего о желании митингующих попиариться, и первого вице-премьера, сказавшего, что митинг был акцией по дискредитации властей.

"Главное — детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины того, что произошло, и потом обдуманно уже давать какие-то оценки. Большего я сказать не могу", — добавил он.

На вопрос, можно ли говорить, что в Кремле не комментируют поведение властей, Песков заявил: "Да, я не буду это делать".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе много детей.Среда объявлена в России днем траура.