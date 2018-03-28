Тулеев предупредил жителей Кузбасса о попытках нажиться на трагедии в ТЦ

Участники акции на площади Ленина в Чите зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово

Участники акции на площади Ленина в Чите зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово

КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Глава Кемеровской области Аман Тулеев выступил с обращением к жителям региона в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", где заявил, что "на трагедии пытаются нажиться и стравить людей".

"Уважаемые кузбасовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете. И вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей. Пытаются на чужом горе нажиться и, соответственно, страшно просто раскачивают ситуацию", — сказал Тулеев в обращении.