В Госдуме не поддержали проект об ограничении регистрации детей в соцсетях

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании в среду не поддержал законопроект о запрете детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях без письменного согласия их законных представителей.

Документ был внесен на рассмотрение парламента депутатами от "Единой России" Виталием Милоновым и Михаилом Бугерой в январе этого года. Комитет ГД по вопросам семьи является соисполнителем по данному законопроекту.

Согласно документу, при регистрации в соцсети физическое лицо будет обязано в электронной форме представить документ, удостоверяющий личность, который позволит установить фамилию, отчество и возраст этого лица. Проектом также предлагается установить специальные правила регистрации в социальных сетях для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.

"Предлагается установить, что регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, осуществляется его законными представителями — родителями, усыновителями или опекунами, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на регистрацию в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, документы, удостоверяющие личность законных представителей несовершеннолетнего", — говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом также предусмотрено, что порядок идентификации физического лица, предоставившего при регистрации указанные документы, определяется владельцем соцсети.

Депутат также предлагает ввести ответственность за неисполнение "организатором распространения информации в сети Интернет, являющимся владельцем социальной сети", требований к регистрации физических лиц. Так, за нарушения нормы предлагается штрафовать физических лиц на сумму до 5 тысяч рублей, должностных лиц — до 50 тысяч рублей, юридических лиц — до 1 миллиона рублей.

Весной прошлого года Милонов уже вносил на рассмотрение палаты законопроект, которым, в частности, предложил запретить регистрацию в социальных сетях детям до 14 лет и обязать всех остальных пользователей указывать при регистрации персональные данные. Однако законопроект не был одобрен Госдумой.

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