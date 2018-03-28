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Общество

В Госдуме не поддержали проект об ограничении регистрации детей в соцсетях

11:2028.03.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСтраница социальной сети Вконтакте. Архивное фотоСтраница социальной сети Вконтакте. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании в среду не поддержал законопроект о запрете детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях без письменного согласия их законных представителей.

Ребенок со смартфоном
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Документ был внесен на рассмотрение парламента депутатами от "Единой России" Виталием Милоновым и Михаилом Бугерой в январе этого года. Комитет ГД по вопросам семьи является соисполнителем по данному законопроекту.

Согласно документу, при регистрации в соцсети физическое лицо будет обязано в электронной форме представить документ, удостоверяющий личность, который позволит установить фамилию, отчество и возраст этого лица. Проектом также предлагается установить специальные правила регистрации в социальных сетях для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.

"Предлагается установить, что регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, осуществляется его законными представителями — родителями, усыновителями или опекунами, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на регистрацию в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, документы, удостоверяющие личность законных представителей несовершеннолетнего", — говорится в пояснительной записке к документу.

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Проектом также предусмотрено, что порядок идентификации физического лица, предоставившего при регистрации указанные документы, определяется владельцем соцсети.

Депутат также предлагает ввести ответственность за неисполнение "организатором распространения информации в сети Интернет, являющимся владельцем социальной сети", требований к регистрации физических лиц. Так, за нарушения нормы предлагается штрафовать физических лиц на сумму до 5 тысяч рублей, должностных лиц — до 50 тысяч рублей, юридических лиц — до 1 миллиона рублей.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Весной прошлого года Милонов уже вносил на рассмотрение палаты законопроект, которым, в частности, предложил запретить регистрацию в социальных сетях детям до 14 лет и обязать всех остальных пользователей указывать при регистрации персональные данные. Однако законопроект не был одобрен Госдумой.

Дискуссия о влиянии интернета на детей оживилась после ряда ЧП в российских школах. В одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. В школе в Улан-Удэ ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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oleg
Регистрируйтесь," голубой кит" всех примет.
Потом все будут галдеть, как это случается, что происходит...
Видать пока что-то не случится массовое, все депутатам просто плевать на детей. Хотя по телевизору они все за охрану детства. Но по их делам это не видно. Кто эти депутаты? Их же никто не выбирал, это партии выдвигают тех, кто потом принимает такие законы. Одномандатников там раз-два и обсчелся, тех кто реально выбрал народ.
11:32
28.03.2018
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