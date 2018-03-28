МЧС рассказало, как спастись при пожаре в ТЦ

10:5628.03.2018
(обновлено: 11:00 28.03.2018)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. МЧС России после трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, опубликовало инструкцию о правилах поведения при эвакуации из торгового центра.
"Если вы видите или слышите крики "Пожар! Горим!", звуки сигнала автоматической системы оповещения, запах дыма, увидели пламя, видите эвакуирующихся людей, слышите информацию от очевидцев, постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку", — говорится в памятке.
Прежде всего МЧС рекомендует оценить обстановку, убедиться в наличии реальной опасности и выяснить, откуда она исходит. После этого нужно спокойно, без паники покинуть помещение ближайшим известным и проверенным выходом.
В памятке говорится, что нужно позвонить в пожарную охрану на номер 101 и сообщить: адрес объекта (район, улица, дом, с уточнением, с какой улицы въезд) и имеющиеся сведения о месте пожара.
"Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все необходимые сведения пожарным и спасателям будут переданы по радиостанции", — инструктирует ведомство.
Проходя по задымленным участкам нужно стараться преодолеть их, задерживая дыхание, или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить их водой. "Если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, внятно, поддерживайте под руки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что если вы оказались в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус тела назад, уперев ноги в пол, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди, затем поступательно двигайтесь в сторону выхода.
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Не входите в помещения с большой концентрацией дыма, не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах, прятаться в замкнутых удаленных помещениях, сообщается в памятке. Помните, что запрещено пользоваться лифтами, спускайтесь по лестнице, советует МЧС.
"Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за повышенной концентрации дыма и сильного жара вы не можете покинуть здание, ждите помощи пожарных и спасателей, примите меры, чтобы вас могли быстро обнаружить", — отмечается в инструкции.
МЧС предупреждает, что окна для спасения можно использовать только в самом крайнем случае. При этом стоит помнить, что использовать окно в качестве выхода имеет смысл, если вы находитесь не выше третьего этажа — прыгать с высоты более 5 метров очень опасно.
"Если все же вы собрались выпрыгивать, то лучше повиснуть на откосе на вытянутых руках, тем самым сократив расстояние до земли, ноги держать полусогнутыми и после соприкосновения с землей постараться перекатиться, чтобы погасить силу удара", — сообщает МЧС.
Не нужно открывать окно, если в помещении без этого можно дышать, — открытое окно усиливает тягу и помещение быстро затянет дымом, говорится в инструкции. Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта.
Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
В завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.
К двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.
В ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.
Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.