МЧС рассказало, как спастись при пожаре в ТЦ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. МЧС России после трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, опубликовало инструкцию о правилах поведения при эвакуации из торгового центра.

"Если вы видите или слышите крики "Пожар! Горим!", звуки сигнала автоматической системы оповещения, запах дыма, увидели пламя, видите эвакуирующихся людей, слышите информацию от очевидцев, постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку", — говорится в памятке.

Прежде всего МЧС рекомендует оценить обстановку, убедиться в наличии реальной опасности и выяснить, откуда она исходит. После этого нужно спокойно, без паники покинуть помещение ближайшим известным и проверенным выходом.

В памятке говорится, что нужно позвонить в пожарную охрану на номер 101 и сообщить: адрес объекта (район, улица, дом, с уточнением, с какой улицы въезд) и имеющиеся сведения о месте пожара.

"Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все необходимые сведения пожарным и спасателям будут переданы по радиостанции", — инструктирует ведомство.

Проходя по задымленным участкам нужно стараться преодолеть их, задерживая дыхание, или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить их водой. "Если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, внятно, поддерживайте под руки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что если вы оказались в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус тела назад, уперев ноги в пол, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди, затем поступательно двигайтесь в сторону выхода.

Не входите в помещения с большой концентрацией дыма, не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах, прятаться в замкнутых удаленных помещениях, сообщается в памятке. Помните, что запрещено пользоваться лифтами, спускайтесь по лестнице, советует МЧС.

"Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за повышенной концентрации дыма и сильного жара вы не можете покинуть здание, ждите помощи пожарных и спасателей, примите меры, чтобы вас могли быстро обнаружить", — отмечается в инструкции.

МЧС предупреждает, что окна для спасения можно использовать только в самом крайнем случае. При этом стоит помнить, что использовать окно в качестве выхода имеет смысл, если вы находитесь не выше третьего этажа — прыгать с высоты более 5 метров очень опасно.

"Если все же вы собрались выпрыгивать, то лучше повиснуть на откосе на вытянутых руках, тем самым сократив расстояние до земли, ноги держать полусогнутыми и после соприкосновения с землей постараться перекатиться, чтобы погасить силу удара", — сообщает МЧС.

Не нужно открывать окно, если в помещении без этого можно дышать, — открытое окно усиливает тягу и помещение быстро затянет дымом, говорится в инструкции. Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта.