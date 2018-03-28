Власти помогут трудоустроиться работникам сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Власти Кемеровской области помогут найти работу тем, кто был трудоустроен в сгоревшем торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщили РИА Новости в среду в региональном департаменте труда и занятости населения.

"Областная служба занятости населения готова оказать содействие в трудоустройстве всем, кто работал в "Зимней вишне". Представители департамента труда уже находятся в оперативном штабе. Конечно, будем помогать найти работу", — сказал собеседник агентства и отметил, что этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.

По предварительным оценкам ведомства, с учетом количества фирм и организаций, зарегистрированных в ТЦ, после пожара рабочие места потеряли около 300 человек. Информация уточняется, составляются списки.

Как пояснили в департаменте, сотрудники "Зимней вишни" могут обращаться за помощью в поисках работы в единый центр социальных консультаций при оперативном штабе, который находится в кемеровской школе №7. "Можно обращаться и в рабочем порядке — через центры занятости", — добавили в профильном подразделении обладминистрации.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.