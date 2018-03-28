В Кемерово похоронили бабушку с двумя внуками, погибших при пожаре

Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово. 28 марта 2018

Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово. 28 марта 2018

КЕМЕРОВО, 28 мар – РИА Новости. Похороны трех человек из семьи Агарковых прошли на Кировском кладбище №3 в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.

Надежда Агаркова 1950 года рождения и двое ее внуков — 8-летний Костя и 10-летняя Маша — погибли в кинотеатре ТЦ "Зимняя вишня" в воскресенье. Как сообщил РИА Новости их отец, сын Надежды, Сергей Агарков, семья погибла от угарного газа.

На кладбище приехали родственники Агарковых, друзья семьи и небезразличные горожане. В могилу также положили мягкие игрушки детей и подушку с медалями Маши — она занималась спортом, посещала художественные кружки.

В среду в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня". Тела четырех погибших следствие направило на дополнительные исследования.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта.