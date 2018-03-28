В Кемерово похоронили бабушку с двумя внуками, погибших при пожаре

Надежда Агаркова 1950 года рождения и двое ее внуков — 8-летний Костя и 10-летняя Маша — погибли в кинотеатре ТЦ "Зимняя вишня" в воскресенье. Как сообщил РИА Новости их отец, сын Надежды, Сергей Агарков, семья погибла от угарного газа.
На кладбище приехали родственники Агарковых, друзья семьи и небезразличные горожане. В могилу также положили мягкие игрушки детей и подушку с медалями Маши — она занималась спортом, посещала художественные кружки.
В среду в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня". Тела четырех погибших следствие направило на дополнительные исследования.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта.
Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.
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