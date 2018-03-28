Городские службы Москвы перейдут на усиленный режим во время паводков

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Все предприятия Комплекса городского хозяйства Москвы подготовлены для работы во время весенних паводков и перейдут на усиленный режим работы с началом таяния снегов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Все городские службы готовы встретить весенний паводок и будут переведены на усиленный режим работы с началом активного таяния", – сказал Бирюков журналистам.

По его словам, в "Мосводоканале" введен особый режим контроля качества воды, поступающей на станции водоподготовки. На водосборной площади всех водохранилищ Вазузско-Москворецкой системы проводятся снегомерные съемки для определения притока талой воды, что позволит принять большую часть талых вод и избежать подтоплений. При этом свободная ёмкость водохранилищ составляет 357 миллионов кубометров воды. Как прогнозируют гидрологи, приток воды от таяния снега в этом сезоне составит порядка 350 миллионов кубометров.

Бирюков подчеркнул, что в полной готовности находятся аварийно-спасательные бригады гидроузлов, задействованы все резервы для предупреждения, локализации и ликвидации последствий возможных ЧС, вызванных половодьем. К паводку ГУП "Мосводосток" провело комплекс работ по очистке, ремонту и подготовке трубопроводов, с берегов рек убран мусор, который мог попасть в ливневую канализацию с талой водой.

"На случай возникновения скоплений воды подготовлено 111 единиц откачивающих средств малой механизации общей производительностью порядка 18,1 тысячи кубометров в час и 74 единицы откачивающей техники общей производительностью более 100,7 тысячи кубометров в час. На круглосуточное дежурство готовы заступить более 1,2 тысячи специалистов, а это более 350 бригад, и 250 единиц техники", — подчеркнул заммэра.

Заммэра заметил, что к паводку подготовлен и энергокомплекс столицы: ПАО "МОЭСК" сформированы перечни объектов основной и распределительной сетей, которые могут попасть в зону повышенного риска, проводятся внеочередные осмотры кабельных сооружений для проверки работоспособности систем водоудаления и автоматики, очищаются ливнестоки, дренажные колодцы, обеспечен круглосуточный мониторинг паводковой ситуации. Персонал всех объектов подготовлен к действиям в случае паводка: в оперативной готовности находятся более 420 хорошо оснащенных бригад (1687 человек) и 617 единиц техники, в том числе снегоболотоходы и плавсредства.

По словам Бирюкова, в случае серьезного технологического нарушения все социально значимые и жизненно важные объекты столичного региона будут оперативно запитаны при помощи передвижных электростанций. Специалисты ГУП "Москоллектор" прочищают прямые водовыпуски, проверяют работу обратных клапанов, промывают дренажные системы насосного оборудования. В оперативной готовности находятся 8 передвижных электростанций, готовых откачать воду, если с ее наплывом не справятся автоматические насосные станции. К предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС готова группировка сил и средств Московской городской поисково-спасательной службы в составе 24 поисково-спасательных станций и поисково-спасательного водолазного отряда.

Для обеспечения безопасности населения планируется задействовать 372 спасателя и 97 единиц спасательной техники. Водные объекты будут патрулировать вертолеты Московского авиационного центра и беспилотники.

"Ведется постоянный мониторинг мест возможного подтопления и водных объектов, организована работа по своевременному выявлению подтоплений. Проверяется готовность пунктов временного размещения населения", – отметил Бирюков.

Он добавил, что особое внимание уделяется безопасности населения Троицкого и Новомосковского административных округов, где ведется заблаговременный сброс воды из прудов, расчистка, углубление и расширение водоотводов, придорожных кюветов, водопропускных труб и дождеприемников, русла рек очищаются от мусора и упавших деревьев.