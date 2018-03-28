В Госдуму внесли проект об ужесточении ответственности авиадебоширов

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об усилении административной ответственности за совершение противоправных действий на воздушном транспорте, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте", — говорится в справке к документу.

Документом также планируется ввести административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.

Ранее в марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства, заявил, что согласно новому законопроекту повышенная административная ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта заключается в штрафе до 50 тысяч рублей либо аресте до 15 суток, штрафы за авиадебоширство в самолетах будут увеличены в разы.