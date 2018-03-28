В России в день траура вспоминают жертв трагедии в Кемерово

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Согласно спискам погибших и пропавших без вести, размещенным на сайте администрации города Кемерово, люди во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" умирали целыми семьями.
Среда, 28 марта, объявлена в России днем всенародного траура в связи с трагедией в Кемерово, которая унесла жизни 64 человек. В списках погибших и пропавших без вести кемеровской горадминистрации числятся не менее 39 детей и подростков (возраст еще трех человек не указан).
Осиротели
Семья Агарковых Сергей и Наталья потеряли в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обоих своих детей – десятилетнюю Машу и восьмилетнего Костю — и бабушку, мать Сергея.
"Машенька у нас ГТО сдала, разряд получила. Она спортсменка, она могла бы убежать. Просто там были все двери закрыты", — рыдая, рассказал журналистам ее отец Сергей.
В день трагедии Агарковы отвезли детей к бабушке, чтобы она провела воскресенье с ребятами.
"Я им говорил — идите в "Аврору" (другой кемеровский кинотеатр — ред.), но Машенька очень хотела посмотреть мультфильм про зайца ("Кролик Питер" — ред.)", — вспоминает Сергей. Дети с бабушкой не успели выбраться из кинозала и задохнулись в дыму.
"У мамы телефон потом сутки работал — я звонил на него. Это значит, что она задохнулась", — предположил Сергей. Родных детей он опознал в морге "по ботиночкам". На среду уже назначены похороны.
"Никого у нас не осталось, все, сироты мы. Сейчас выхожу на балкон покурить — а я их в школу провожал. Смотрю, а там они с рюкзачками шли в школу", — рассказал Сергей.
Среди погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" оказалась родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
"Стало известно, что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева", — сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации, отметив, что степень родства девочки с главой региона не уточняется.
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"Как лабиринт". Спасшийся из пожара в Кемерово – о планировке сгоревшего ТЦ
Чудом выживший
Потрясла Россию история чудом выжившего в пожаре 11-летнего мальчика. Он спасся только благодаря тому, что выпрыгнул из окна четвертого этажа ТЦ, а вот его родители и четырехлетняя сестренка не смогли выбраться и погибли. К счастью, он не стал круглым сиротой: довольно скоро были найдены обе его бабушки, которые уже навестили внука в больнице.
Во время прыжка мальчик получил тяжелые травмы, но во вторник уже пришел в себя.
"Пострадавший в результате пожара в Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел. По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений", — сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Спасение
Сразу после трагедии больше говорили о количестве жертв и возмущались нарушением правил безопасности в торговом центре. Историй о спасителях, которые помогали выводить и выносить из пожара людей, на новостных лентах СМИ почти нет. Даже когда повод поговорить о геройстве возникал, акценты смещались больше в негативное русло.
"Я видела, как парни выносили маленьких детей. У моего молодого человека шок. Они пытались зайти в кинотеатр, но сотрудники "Зимней вишни" сказали, что детей там нет. Ребята на последнем дыхании были, зажимали нос (чтобы не отравиться угарным газом — RT)", — рассказала RT девушка, чей молодой человек выносил детей из горящего кемеровского ТЦ.
"Но оказалось, что дети были. То есть их обманули. Они могли бы вытащить детей", — уточнила она.
По числу жертв пожар в Кемерово — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).
Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
В завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.
К двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.
В ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.
Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.