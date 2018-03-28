Эксперты рассказали, каким российским регионам угрожают град и ураганы

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Опасные погодные явления, в том числе шквалы, ураганы и град, ожидаются в 2018 году на территории 30 регионов семи федеральных округов страны, в том числе в Москве, Крыму и Подмосковье, предупреждает Центр "Антистихия".

В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

"Наибольшая вероятность ЧС и происшествий в связи с опасными метеорологическими явлениями прогнозируется на территории Дальневосточного (Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Сахалинская области), Сибирского (Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Бурятия, Иркутская область), Уральского (Челябинская область), Приволжского (Башкирия, Пермский край, Оренбургская, Нижегородская области), Центрального (Московская, Владимирская, Тверская области, Москва), Южного (Адыгея, Крым, Краснодарский край, Ростовская область), Северо-Кавказского ФО (вся территория округа)", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что опасные погодные явления могут нанести ущерб населению и отраслям экономики, в частности привести к обрыву линий электропередачи, повреждению зданий и сооружений, повалу деревьев, подтоплениям, затруднениям в работе транспорта и дорожных служб, а также повреждению сельскохозяйственных культур.