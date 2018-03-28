В России объявлен общенациональный траур из-за трагедии в Кемерово

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Общенациональный траур объявлен в России в связи с трагедией в Кемерово, где в результате пожара погибли 64 человека.
На всей территории страны будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
Скорбит вся страна
В центре Кемерово после трагедии более 11 часов продолжался стихийный митинг. Он начался во вторник в 9 утра по местному времени (5 мск), люди стали расходиться лишь с наступлением темноты. В связи с пожаром было решено создать в Кемерово единый центр оказания психологической помощи.
Во многих городах люди организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. Памятные акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия отменили ещё накануне.
Свою скорбь по погибшим выражают СМИ в разных регионах, многие из них отметили страницы своих интернет-ресурсов траурными ленточками, отказались от яркого цветового оформления сайтов.
Во всех регионах Центра России во вторник прошли заупокойные панихиды по погибшим во время пожара в Кемерово.
К посольствам России за рубежом люди несли цветы и игрушки. Так происходило в Казахстане, Латвии, Финляндии, Бельгии. Свои соболезнования выражают руководители государств, в том числе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
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"Как лабиринт". Спасшийся из пожара в Кемерово – о планировке сгоревшего ТЦ
Вопрос об ответственности
Заводской районный суд Кемерово в среду намерен рассмотреть ходатайства следствия об избрании меры пресечения обвиняемым по уголовному делу о пожаре в торговом центре.
Четверо фигурантов уголовного дела пока задержаны до 29 марта. Это управляющая ТЦ Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко и сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин.
Во вторник в Кемерово был президент России Владимир Путин, он возложил цветы к стихийному мемориалу, навестил в больнице пострадавших, встретился с жителями города и провел совещание.
В числе причин случившегося президент назвал преступную халатность и разгильдяйство. Путин пообещал жителям Кемерово, что все виновные понесут ответственность, "никто никого прикрывать не собирается". Отвечая на вопрос, будет ли отправлен в отставку глава региона Аман Тулеев, Путин отметил, что кадровые решения можно будет принять после того, как следствие установит, кто и в чем виноват.
Глава СК Александр Бастрыкин, принимавший участие в совещании, озвучил основные версии произошедшего — замыкание электрики и "применение открытого огня", причем последнее следствие считает наименее вероятным. Он сказал, что следователи выясняют причины закрытых дверей в кинозалах — возможно, так боролись с безбилетниками. Здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в торговый центр, вероятно, с нарушениями, отметил он. По словам родственников жертв трагедии, погибшие оказались запертыми и не смогли выбраться из кинотеатра.
Тулеев рассказал президенту, что, по словам очевидцев, в торговом центре "Зимняя вишня" был детский утренник с фейерверками, от которого и начался пожар. Тулеев также извинился перед Путиным за трагедию.
Спасатели обнаружили под завалами останки всех погибших при пожаре, уже прошли первые похороны.
Ответственность владельца ТЦ "Зимняя вишня", а также само сгоревшее здание торгового центра не были застрахованы, сообщил ранее президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
В завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.
К двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.
В ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.
Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.