Руководство полигона "Ядрово" могут привлечь к благоустройству района

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Руководство полигона отходов "Ядрово" в Волоколамском районе могут привлечь к работам по благоустройству райцентра, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Первое, что сделал глава Волоколамского района, — это привлечение к ответственности тех, кто управляет полигоном. Это принуждение их к активным мероприятиям по сбору фильтрата, по дегазации, по защите полигона защитным слоем. И самое главное — выделение денег… наша задача, чтобы полигон своевременно оплатил все расходы. Но не только: за беспокойство, которое принесли эти действия, наша задача — чтобы полигон еще участвовал в благоустройстве, в мероприятиях, связанных с жизнью города", — сказал Воробьев.

На территории подмосковного полигона отходов "Ядрово" в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится со свалки. На прошлой неделе ночью в среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.