Более 12 тысяч человек в Москве почтили память погибших в Кемерово

Люди возлагают цветы к мемориалу на Манежной площади в Москве в память о погибших в кемеровском торговом центре Зимняя вишня

Люди возлагают цветы к мемориалу на Манежной площади в Москве в память о погибших в кемеровском торговом центре Зимняя вишня

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Свыше 12 тысяч москвичей почтили память погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По его словам, в это число входят участники акций, прошедших по инициативе общественных организаций и гражданских активистов, на Манежной и Пушкинской площадях и у представительства Кемеровской области в Москве.

"Люди приносили цветы, игрушки, зажигали свечи в память о погибших людях", — добавили в полиции.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в минувшее воскресенье. В результате трагедии, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в стране.