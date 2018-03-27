Москвичи на Пушкинской площади почтили память погибших в пожаре в Кемерово

Цветы и свечи в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня. Архивное фото

Цветы и свечи в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня. Архивное фото

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сотни жителей Москвы пришли на стихийную акцию памяти жертв погибших во время пожара в Кемерово, организованною на Пушкинской площади, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее в соцсетях появилась информация о проведении стихийной акции в память о погибших при пожаре в Кемерово на Пушкинской площади, запланированной в 19.00 мск. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции ранее заявили РИА Новости, что не будут препятствовать стихийным мероприятиям, если они не будут связаны с политическими лозунгами.

По наблюдению корреспондента РИА Новости, территория Пушкинской площади вечером вторника почти полностью заполнена людьми — все они пришли сюда, чтобы поддержать пострадавших, тех, кто потерял в трагедии своих родных и близких, почтить память погибших при пожаре кемеровчан. Многие держат в руках цветы, кто-то раздает собравшимся свечи.

Ранее на Манежной площади по поручению мэра столицы Сергея Собянина было организовано место памяти и скорби по погибшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Траурное мероприятие началось в 17.00 мск.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).