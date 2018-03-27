Около десяти тысяч тамбовчан почтили память погибших в Кемерово

ТАМБОВ, 27 мар — РИА Новости. В Тамбове состоялся траурный митинг в память погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, на который собралось около десяти тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

К собравшимся на площади около ледового дворца спорта "Кристалл" обратился глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. "Трудно найти слова, когда гибнут дети… Это ужасно и невыносимо. Это невозможно оценивать без комка в горле", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Он отметил, что теперь все общество должно думать, как предотвратить такие трагедии в дальнейшем. "Мы скорбим вместе со всей страной. Нам всем это большой урок", — подчеркнул губернатор.

Глава региона, а за ним и участники митинга возложили цветы к стене скорби, которая организована у "Кристалла" и будет доступна также в среду. Все желающие смогут прийти сюда, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. В 10:00 утра жители Тамбова почтут память ушедших минутой молчания.

В пресс-службе добавили, что еще 26 марта губернатор Тамбовской области дал поручение организовать на межведомственном уровне обследование торговых центров, кино- и концертных залов региона на предмет соблюдение норм противопожарной безопасности.

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