КЧР отменила развлекательные мероприятия после трагедии в Кемерово

ЧЕРКЕССК, 27 мар — РИА Новости. Все развлекательные мероприятия отменены во вторник в Карачаево-Черкесии в знак солидарности по погибшим при пожаре в Кемерово, сообщил глава региона Рашид Темрезов на официальной странице в Инстаграм.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека (в том числе 41 ребенок). 28 марта объявлено днем траура в России.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

На территории республики перенесены все культурно-массовые мероприятия, изменена также сетка вещания телевидения и радио.

"Невозможно представить боль, которую испытывают люди, потерявшие своих близких. Нет слов, чтобы выразить сочувствие тем, у кого погибли дети", — выразил слова сочувствия глава региона.

Глава региона также дал поручение — проверить уровень пожарной безопасности всех учреждений с массовым пребыванием людей, больниц, школ, детских садов.

"Особое внимание будет уделено торговым центрам. Собственники предупреждены об ответственности", — подчеркнул Темрезов.

Жители республиканской столицы с утра приносят в городской парк Победы живые цветы и игрушки, зажигают свечи в память о погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

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