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Общество

В Думе призвали вернуться к вопросу о рекламе в детских телепередачах

14:2127.03.2018
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВход в Государственную Думу РФ. Архивное фотоВход в Государственную Думу РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Госдуме следовало бы вернуться к рассмотрению вопроса о рекламе в детских и образовательных телепередачах, считает первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко.

Офис Союза журналистов России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Давайте мы этот вопрос, может быть, рассмотрим ещё раз. Комитет по культуре как раз был на стороне либерализации этой ситуации. Мы считаем, что можно разрешить рекламу детских товаров в этих телевизионных передачах", — заявила Драпеко на круглом столе в Госдуме на тему "Современная российская анимация — роль и значение в воспитании гармонично развитой личности и в формировании новой творческой индустрии".

В проекте рекомендаций круглого стола содержится предложение комитету Госдумы по бюджету и налогам, комитету нижней палаты по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также комитету ГД по культуре рассмотреть внесённый в марте 2013 года соответствующий законопроект.

Документ был подготовлен членами комитета Госдумы по культуре Станиславом Говорухиным, Марией Кожевниковой ("Единая Россия"), Еленой Драпеко ("Справедливая Россия"). Инициативой предлагается стимулировать показ на телевидении детских передач за счет изменения требований к рекламе. Информация об этом содержится в электронной базе документов нижней палаты.

Законопроектом предлагается внести изменения в действующее законодательство в части введения дифференцированной возможности прерывания рекламой детских и образовательных передач. По мнению авторов законопроекта, это создаст стимул для привлечения средств рекламодателей и увеличения количества детских передач на телевидении.

Согласно проекту, в детских и образовательных телепередачах, продолжительность которых составляет менее чем 12 минут, допускается распространение рекламы в начале телепередачи продолжительностью 1 минута и непосредственно перед окончанием телепередачи продолжительностью 1 минута. В передачах, продолжительность которых составляет не менее 12 минут — 1,5 минуты перед началом, 1,5 минуты перед окончанием передачи, а также однократное прерывание передачи на одну минуту. Если продолжительность передачи составляет не менее 25 минут — 2,5 минуты в начале, 2,5 минуты перед окончанием передачи. Допускается двукратное прерывание телепередачи общей продолжительностью 2,5 минуты.

В передачах, продолжительность которых составляет не менее 50 минут, допускается распространение рекламы в начале и перед окончанием передачи продолжительностью по 3 минуты, а также двукратное прерывание телепередачи общей продолжительностью 3 минуты. В случае, если продолжительность детской передачи составляет 85 минут и более, допускается распространение рекламы вначале и перед окончанием передачи по 3 минуты, а также трёхкратное прерывание передачи общей продолжительностью 4,5 минуты. Законопроект также ограничивает круг товаров и услуг, которые могут быть объектом рекламы в детских и образовательных передачах.

Предлагается запретить рекламировать лекарственные средства, медтехнику и методы лечения, за исключением предназначенных для детей. Запрещается рекламировать нижнее белье и средства гигиены, предназначенные для взрослых, биологически активные добавки и пищевые добавки, азартные игры и лотереи, товары при дистанционном способе их продажи. Законопроект запрещает рекламу в детских передачах методом "бегущей строки" или иным способом ее наложения на кадр транслируемой телепрограммы, за исключением анонсов образовательных и детских телепередач.

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