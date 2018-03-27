Социальная поддержка в России должна стать адресной, заявил Силуанов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Система социальной помощи в РФ должна быть перенастроена на принципах справедливости и адресности, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Задача снижения уровня бедности может быть решена путем построения системы социальной помощи на принципах справедливости и учета нуждаемости. Это предполагает перенастройку мер социальной поддержки, включая налоговые", — сказал Силуанов, выступая на коллегии Минфина.

Министр отметил, что люди с большим достатком получают две трети налоговых преференций в РФ, и это несправедливо, подчеркнул он.

"Сегодня 2/3 налоговых преференций достаются людям с большим достатком, что несправедливо. Надо расширять адресную помощь, принципы которой начали использовать при предоставлении материнского капитала", — добавил он.