Технически заблокировать Telegram в России можно, заявил Клименко

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Технически заблокировать мессенджер Telegram в России можно, однако этот вопрос должен будет решить Роскомнадзор, заявил РИА Новости советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель экспертной группы ТПП РФ по криптовалюте, альтернативным механизмам инвестирования и технологиям Герман Клименко.

"Мы переживаем очень за Telegram. Технически можно заблокировать, технически можно все. Китай же справился… Техника в этом плане все позволяет, а дальше – желание Роскомнадзора", — сообщил он в кулуарах конгресса Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) "Блокчейн РФ".

На прошлой неделе Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнить требования закона о предоставлении информации органам безопасности и обязал в течение 15 дней дать ФСБ информацию для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.