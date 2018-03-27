КЕМЕРОВО, 27 мар – РИА Новости. Митинг недовольных граждан в центре Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" продолжается уже пять часов, передает корреспондент РИА Новости.
В 9 часов утра по местному времени (5.00 мск) кемеровчане стали собираться около статуи Ангела — символа-хранителя Кузбасса. Площадь Советов около областной администрации в этот момент была перекрыта полицией.
К собравшимся вышли мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Собравшиеся накинулись на них с требованием назвать "настоящее" число погибших, а также с требованием, чтобы перед ними выступил губернатор Аман Тулеев. Они скандировали: "Правда! Правда! Тулеева! Тулеева!".
Чиновники предложили собравшимся перейти через площадь на крыльцо обладминистрации, для чего их помощники даже разобрали полицейскую ограду. Полиция в происходящее не вмешивалась, однако ОМОН взял под охрану вход в администрацию, а также закрыл от митингующих Советский проспект, чтобы они не мешали движению машин.
В настоящее время горожане и чиновники продолжают обсуждать ситуацию. Цивилев пообещал, что расследование будет открытым и честным, а виновные будут наказаны. "Тут есть состав преступления. Если я виновен — я буду отвечать", — под одобрительные крики сказал чиновник.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>