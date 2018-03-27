Митинг в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня на площади Советов у здания администрации в Кемерово. 27 марта 2018

Митинг в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня на площади Советов у здания администрации в Кемерово. 27 марта 2018

КЕМЕРОВО, 27 мар – РИА Новости. Митинг недовольных граждан в центре Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" продолжается уже пять часов, передает корреспондент РИА Новости.

Число собравшихся перестало расти, но люди пока не расходятся. Проезжающие машины поддерживают участников сигналами.

В 9 часов утра по местному времени (5.00 мск) кемеровчане стали собираться около статуи Ангела — символа-хранителя Кузбасса. Площадь Советов около областной администрации в этот момент была перекрыта полицией.

К собравшимся вышли мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Собравшиеся накинулись на них с требованием назвать "настоящее" число погибших, а также с требованием, чтобы перед ними выступил губернатор Аман Тулеев. Они скандировали: "Правда! Правда! Тулеева! Тулеева!".

Чиновники предложили собравшимся перейти через площадь на крыльцо обладминистрации, для чего их помощники даже разобрали полицейскую ограду. Полиция в происходящее не вмешивалась, однако ОМОН взял под охрану вход в администрацию, а также закрыл от митингующих Советский проспект, чтобы они не мешали движению машин.

В настоящее время горожане и чиновники продолжают обсуждать ситуацию. Цивилев пообещал, что расследование будет открытым и честным, а виновные будут наказаны. "Тут есть состав преступления. Если я виновен — я буду отвечать", — под одобрительные крики сказал чиновник.

Группа кемеровчан, которая отправлялась проверять морги города, отчиталась о своей работе, ее представители рассказали, что "прошлись по всем кабинетам, подсобкам — туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки, все машины, все, что можно было проверить, мы проверили", "прошлись по списку тех погибших людей — в списке было 64 погибших".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>