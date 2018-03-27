МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Пострадавший после трагедии в торговом центре в Кемерово 11-летний ребенок, чья семья погибла при пожаре, пришел в сознание и дышит самостоятельно, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, которую цитирует пресс-служба министерства.
"Пострадавший в результате пожара в Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел. По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений", — сказала Скворцова.
Он отметила, что проведены консилиумы с ведущими специалистами — детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений с помощью телемедицинских систем.
По словам министра, ребенку оказывается вся необходимая высококвалифицированная помощь в многопрофильной детской больнице Кемерово.
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