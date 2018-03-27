Владимирские школьники несут подарки в больницу избитому подростку

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Школьники Владимирской области сочувствуют жестоко избитому группой подростков 13-летнему инвалиду и несут ему в больницу шары, фрукты, игрушки, некоторые организовали сбор средств на его реабилитацию, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев.

Шары и игрушки

"Я вчера был у Кирилла в больнице. Слава богу, динамика на улучшение. Мы с ним переговорили, он более-менее внятно говорит, раньше он вообще не мог даже говорить, потому что все было опухшее, состояние было тяжелое. Пришла мама. Конечно, он расплакался", — рассказал собеседник.

Он отметил, что ему звонят из разных школ города и области и спрашивают, как помочь пострадавшему.

"Я пришел в больницу, а у него шары в палате. Мне говорят – какие-то дети принесли шары. Другие звонят – давайте мы соберем денежные средства на реабилитацию ребенка. Это не родители, а сами дети, которые увидели, что произошло в Покрове, проявляют инициативу. Это радует. Потому что когда говорят, что подростки все плохие, это не так, дети все разные", — подчеркнул омбудсмен. Он добавил, что дети несут Кириллу фрукты и овощи, игрушки, кто-то подарил ему конструктор "Лего".

С мальчиком в больнице постоянно находится дедушка. Мама, по словам собеседника агентства, работает в Москве, в семье кроме Кирилла есть еще маленький ребенок.

"Мама – простая работящая женщина, которая любит своего сына. Она зарабатывает деньги, чтобы содержать семью", — описал женщину Прохорычев.

Случайная встреча

Он рассказал, что несмотря на то, что в ситуации разбирается следствие, ему самому очень хочется понять, что же произошло. По его словам, у пострадавшего мальчика задержка психического расстройства, но нет статуса инвалида, он обучается дома, и в школу приходит в основном на уроки труда и физкультуры. Раньше участники драки его не притесняли.

"В молодежной среде говорят, что, возможно, они договорились о встрече. Но там не было никакой договоренности. Кирилл гулял вместе с другим мальчиком и они уже расходились по домам, каждый пошел в свою сторону, и вот он встретил этих товарищей. Инициатором была девочка Маша", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, поведение девочки, как будущей матери, его поразило больше всего.

"Подростки выпивши не были, это точно. Но вели себя как зверята. И даже за кадром девочка говорит, что они как звери. А потом сама приняла участие в избиении… По характеристике очень сложная девочка. Училась неважно. Для нее главное – улица. Не имела авторитета ни в семье, ни в школе", — сказал Прохорычев.

Отвечая на вопрос, благополучная ли у девочки семья, собеседник отметил: "Благополучие — это очень тонкая материя. Оба родителя работают, папа – в Москве работает. С материальной точки зрения вроде бы благополучная. Но с точки зрения воспитательного компонента неблагополучная".

Как зверята



По его словам, большинство участников инцидента воспитываются без отцов – либо их вообще нет в семье, либо отец постоянно на заработках в Москве. Ребята не посещают никакие секции или кружки, их досуг – улица.

"То, что это было на уровне зверства, мне непонятно. Когда я был подростком, а я рос в жесткой среде, в детском доме, мы никогда не били лежачего. Не было пятеро на одного, всегда выходили один на один. Конечно, были выбитые зубы, сломанные носы, кровь. Но был закон, кодекс улицы. Здесь этого нет", — отметил Прохорычев.

При этом он подчеркивает, что осуждающие поступок ребят люди на словах проявляют не меньшую жестокость.

"В первую очередь, общество жестокое. Вы посмотрите, какие комментарии (под видео с избиением – ред.), они ужасны – убить, повесить, расчленить. И когда мы говорим о жестокости подростков, всегда надо обращать внимание на себя. Мир взрослых и мир детства неотделимы друг от друга. Мир детства как лакмусовая бумажка вбирает в себя все хорошие и плохие стороны взрослого мира", — уверен собеседник.

Прохорычев отметил, что двум из пяти участников драки еще нет 14 лет, и максимальным наказанием для них могут стать 30 суток в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД. "Остальным максимально грозит колония. Но по опыту, как правило, такие истории заканчиваются примирением сторон, посмотрим, как все будет", — сказал он.

Видео избиения группой молодых людей подростка появилось 22 марта в YouTube и соцсетях. На нем видно, как лежащего на снегу юношу несколько минут избивают ногами и руками. Инцидент произошел в городе Покров Владимирской области. После избиения у подростка сильное сотрясение мозга, сломаны нос и рука. СУ СКР по региону сообщил, что 13-летний мальчик, обучающийся в школе по индивидуальной программе, был избит вечером 20 марта. Установлено, что избивали пять человек: четверым по 13-15 лет, и одному парню – 18 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору". За данное преступление предусматривается до пяти лет лишения свободы.