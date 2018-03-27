РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Как устроены противопожарные системы в крупных московских ТЦ

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (355)
00:5627.03.2018
02200
© РИА Новости / Аршак КарапетянВозгорание в ТЦ Европейский в Москве. 16 октября 2017Возгорание в ТЦ Европейский в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Аршак Карапетян

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. По версии следствия, один из охранников при ЧП отключил пожарную сигнализацию.

Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В парижском Троицком соборе отслужат панихиду по жертвам пожара в Кемерово

Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По официальной информации СК, пожарные выходы в ТЦ были заблокированы, а при получении сигнала о пожаре один из охранников выключил систему оповещения.

Корреспонденты РИА Новости отправились в крупные московские торговые центры с целью выяснить, в каком состоянии находится и как устроены их противопожарные системы.

ТЦ "Европейский"

Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Задержан отключивший пожарную сигнализацию в ТЦ в Кемерово охранник‍
Столичный торговый центр "Европейский" — один из самых больших в Москве. В феврале этого года его посетили больше 5 миллионов человек. Здание имеет 8 уровней и площадь в 180 тысяч квадратных метров. К противопожарной безопасности в ТЦ относятся весьма серьезно.

Как рассказал РИА Новости представитель администрации "Европейского", отвечающий за пожарную безопасность, эвакуационные лестницы проверяются 2-3 раза в неделю. В ходе этих проверок выясняется, не препятствует ли ничего проходу к пожарным выходам и в каком состоянии они находятся.

В обычном режиме двери эвакуационного выхода заперты на магнитный замок, однако как только поступает сигнал о пожаре, они автоматически открываются на каждом уровне. Всего в "Европейском" 11 пожарных выходов с обеих стороны здания, и все они ведут на улицу. В качестве примера представители администрации показали помещение, где находится пожарная лестница, попасть в которое можно через выход на четвертом этаже – там находится кинотеатр "Формула кино".

Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
У большинства охранников ТЦ "Зимняя вишня" не было лицензий
"Когда включается пожарная сигнализация, здесь включается подпор дыма, чтобы, в случае чего, дым не попадал сюда на лестницу. Он выдавливает его, чтобы лестница не задымлялась", — рассказал ответственный за безопасность "Европейского".

По всему торговому центру развешаны эвакуационные планы, везде есть элементы навигации, помогающие сориентировать посетителей в случае пожара. Также на потолках во всех помещениях есть датчики дыма, динамики системы оповещения, а возле пожарных кранов висит телефонная трубка, по которой можно связаться с пожарным постом.

ТЦ "Золотой Вавилон"

Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Это конец". Почему десятки людей сгорели заживо в ТЦ в Кемерово
На первый взгляд, самым слабым местом в пожарной безопасности торгового центра "Золотой Вавилон" в Ростокино является единственный выход: на первый этаж огромного торгового центра ведут всего один эскалатор (второй работает на подъем) и два неспешных лифта, рассчитанных на 13 человек каждый.

Такая система создает заторы даже в обычные дни. Однако на случай ЧП в торговом центре предусмотрено множество запасных выходов, помимо этого, несколько лестниц ведут на автостоянку.

Двери эвакуационных выходов обычно закрыты и пользуются ими только сотрудники с пропусками. Однако каждая оборудована экстренной кнопкой, благодаря которой можно в случае опасности открыть дверь. Предупреждающая надпись на каждой двери строго запрещает пользоваться кнопкой экстренного открывания двери без необходимости. Следует отметить, что в понедельник некоторые из эвакуационных дверей были открыты. Отдельная эвакуационная дверь расположена рядом с детским парком с батутами и каруселью.

Женщина фотографирует на мобильный телефон списки пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учителя в Кемерово проводят переклички в соцсетях после пожара в ТЦ
Торговый центр оснащен также тревожными кнопками, с помощью которых можно подать сигнал о пожаре, и прямым телефоном для связи с диспетчером службы эксплуатации ТЦ в экстренных случаях.

На каждом шагу в специальных ящиках расположены огнетушители и пожарные рукава. В коридорах висят планы эвакуации и телефоны пожарных частей. Огнетушители также расположены в каждом магазине. Как пояснили РИА Новости сотрудники нескольких магазинов, они прошли пожарный инструктаж.

Проинструктированы на случай пожара и работники контактного зоопарка "Джунгли зовут", расположенном в "Золотом Вавилоне". "Регулярно проводится инструктаж, проходят проверки. Согласно инструкции, в случае ЧП спасаются все живые объекты", — пояснил корреспонденту РИА Новости один из сотрудников.

Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкК двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
К двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКонструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПосле пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСледственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСледователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
© Фото : МЧС РФПерейти в фотобанкПо делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВласти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСовет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.
/

ТЦ "Охотный ряд"

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
Перейти в фотобанк
Очевидица рассказала, как дети пытались выбраться из кемеровского ТЦ
В торговом комплексе " Охотный ряд" на Манежной площади — одном из первых торговых моллов, построенных в современной России, все выглядит довольно безопасно, несмотря на то, что три этажа комплекса находятся под землёй. В подземный комплекс можно спуститься прямо из одноименной станции метро. Кроме того, корреспондент РИА новости нашел ещё как минимум пять выходов на поверхность. Все они открыты, проходы к ним широкие, а на стенах достаточно много зелёных табличек "выход" с указанием направления.

На каждом этаже можно насчитать достаточно пожарных кранов, задекорированных решетками, на потолке в заметны многочисленные датчики дыма и рядом с ними квадратные люки, за которыми возможно скрывается автоматическая система тушения.

Один из охранников ТЦ рассказал, что все служебные входы и выходы во внутренние помещения на магнитном замке в случае пожарной тревоги автоматически разблокируются, примерно раз в полгода в нерабочее время в "Охотном ряду" проходят учения.

"Раз в полгода обязательно проходят учения, нам рассказывают как себя вести, я работаю здесь уже 5,5 лет, учения, ложные тревоги — это все бывает. Если поступает команда, начинается эвакуация", — рассказал охранник.

Родственница одного из пропавших без вести при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Тулеев предложил собственникам ТЦ в Кемерово заплатить семьям погибших
Максим, управляющий одного из магазинов одежды в "Охотном ряду" рассказал, что на площади магазина есть не меньше 10 огнетушителей, и срок годности каждого из них проверяется, как и сила напора.

"Мы ведём журналы по этим огнетушителям, а все продавцы при поступлении на работу получают исчерпывающую инструкцию по пожарной безопасности", — сказал он.

"В подсобных помещениях центра есть огромные коридоры, по ним можно весь комплекс обойти. Такие лабиринты, что по ним, кажется, можно дойти до Красной площади. Я работаю тут с перерывами уже 5 лет, мне есть с чем сравнить, я работал и в других торговых центрах Москвы — "Меге", "Метрополисе". Вообще могу сказать, что в Москве жестко к этому относятся — все строго с пожарной эвакуацией", — рассказал собеседник агентства.

"На моей памяти был случай, когда в одном из кафе на первом этаже поставили горячую выпечку слишком близко к потолку с тепловизором, и датчики сработали, после чего пожарная система затопила магазин, который был под этим кафе. То есть настолько все хорошо работает", — рассказал Максим.

Другие ТЦ

Люди смотрят списки пропавших без вести при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Юрист рассказал, какие документы надо собрать пострадавшим в ТЦ в Кемерово
В других московских торговых центрах ситуация с пожарной безопасностью оказалась в целом похожей на вышеописанные. Везде в приличном состоянии навигация, указатели, огнетушители и пожарные краны. Выходы – или совсем открыты, или открываются автоматически, когда срабатывает сигнализация. Нарушений, видимых стороннему наблюдателю, корреспонденты не нашли.

В ТЦ "Ереван плаза" продавщица одного из магазинов сообщила, что утром в понедельник администрация провела "усиленную проверку".

"У нас периодически проводят проверки, но вот усиленная сегодня была. Проверяли, как работаем, огнетушители есть ли", — рассказала она.

В торговом центре "Аэропорт" три основных выхода с автоматическими раздвижными дверями в случае пожара можно открыть вручную, нажав на две кнопки сверху.

"Я думаю, у нас усилят контроль. До этого усиливали и теперь ещё усилят. Я думаю, это хорошо, правильно", — рассказал охранник торгового центра агентству. Проверок магазинов и охраны в ТЦ в понедельник не было.

В ТЦ "Метрополис", по словам охранника, больше шести выходов. Запасные выходы есть на каждом этаже, они открыты. Как рассказал один из охранников, двери автоматические, но их также можно открыть вручную.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© МЧС РФ
Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена