МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать министерство питания и соответствующий комитет Госдумы.

Заседание круглого стола в Госдуме на тему "Социальные аспекты продовольственной безопасности в России. Экология и питание" проходит в понедельник.

"В Думе надо создать комитет по питанию. Не дают, говорят, есть комитет по сельскому хозяйству. То же самое в плане ведомства. Есть министерство сельского хозяйства. Но они производят сырьё для продовольствия. А вот кто производит само продовольствие, продукты питания? Вся система общественного питания: столовые, рестораны… У нас миллионы людей находятся в системе общественного питания. Этим кто занимается? Никто", — сказал Жириновский.

Помимо этого лидер либерал-демократов призвал полностью прекратить продовольствие за рубежом, поскольку, по его мнению, оно вредно для здоровья.

"Бесполезно искать, где получше, где похуже. Вообще ничего закупать за границей не надо", — отметил он.

Также Жириновский отметил, что импортные продукты, имеющие в своём составе сою, отрицательно влияют на репродуктивную функцию человека.

"Где она (соя) полностью входит в состав продукта, это уже вредно. Если это употребляется каждый день, это приводит к заболеваниям. (Среди них) сердечно-сосудистые, онкологические и, самое страшное, это действует на репродуктивную функцию организма", — считает лидер ЛДПР.