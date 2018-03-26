МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Камила Туркина. Инвалиды, сироты, подростки из неблагополучных семей — подопечные Фонда поддержки детей. За десять лет работы организация выделила гранты десяткам детдомов и реализовала множество благотворительных программ. Как помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — в материале РИА Новости.

Приют для мам

Грант на реализацию собственной программы может получить любой российский детский дом или интернат. Профилактика семейного неблагополучия и сиротства, социальная поддержка семей с детьми-инвалидами и реабилитация детей, у которых возникли проблемы с законом, — вот основные направления работы фонда.

В Санаторный детский дом для детей-сирот на Ставрополье фонд привез новое кухонное оборудование: хлебопечки, тостеры, мультиварки и многое другое. Теперь воспитанники учатся готовить — многие скоро станут самостоятельными, опыт в хозяйственных делах пригодится.

В том же ставропольском детдоме реализуется программа "Мать и дитя" — здесь предоставляют приют несовершеннолетним беременным девушкам-сиротам. Сотрудники показывают, как правильно ухаживать за ребенком, следят за тем, чтобы девушки получили образование, а после 18 лет — и собственное жилье. Вплоть до совершеннолетия молодые мамы живут в отдельной трехкомнатной квартире, которая находится на территории детского дома.

Даша Петрова (имя изменено) попала сюда в 13 лет. Сейчас ей уже 18. Однако вместе с четырехлетним сыном она до сих пор живет в квартире при детдоме — Даша еще продолжает учиться в школе.

"А cоседка Даши Таня Перовская (имя изменено. — Прим. ред.) забеременела в детской колонии для несовершеннолетних. Оттуда ее и забрали наши сотрудники. Спустя несколько лет она познакомилась с молодым человеком и вышла за него замуж — сейчас у них счастливая семья", — рассказывает директор Санаторного детского дома для детей-сирот Антонина Остроухова.

Девушек не оставляют и после того, как они вступают в самостоятельную жизнь, — до 23 лет они могут обратиться за финансовой или юридической поддержкой в детский дом или фонд. Ни одна из воспитанниц за все это время не отказалась от своего ребенка. Программа по поддержке молодых матерей способствует сохранению семьи и предотвращает сиротство, подчеркивает Остроухова.

Помогают воспитанникам детдома и волонтеры — студенты ставропольского отделения Краснодарского университета МВД России, Ставропольского государственного медицинского университета и местного аграрного вуза.

Студентка медицинского факультета, 20-летняя Диана Иванова (имя изменено) занимается благотворительностью второй год. "Ближайшее мероприятие в ставропольском детском доме у нас запланировано на 7 апреля — Всероссийский день здоровья. Расскажем детдомовцам, как влияют на организм вредные привычки. Эта тема интересна и мальчикам, и девочкам — они всегда внимательно слушают, задают вопросы", — говорит она.

Польза от таких мероприятий огромная, не сомневается Диана. Чем больше дети узнают о своем здоровье, тем выше вероятность того, что после интерната они предпочтут здоровый образ жизни.

Ориентир по жизни

Одну из многочисленных программ фонда в Центре социальной реабилитации инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга реализовали довольно оригинальным способом. Подростков с ограниченными возможностями здоровья здесь учат ориентироваться на местности не хуже настоящих следопытов. Задача — пройти, следуя выданной на старте карте, определенную дистанцию по парку или другой местности. При этом надо правильно определить стороны света, расшифровывать специальные знаки и указатели.

Вроде бы все просто. Но не для людей с ограниченными возможностями, передвигающихся по городу очень мало и только в сопровождении родственников.

Тринадцатилетний Слава Мельников (имя изменено) пришел на занятия одним из первых. У него легкая форма ДЦП, поэтому он обходится без инвалидной коляски, однако у мальчика серьезные проблемы с координацией. Впрочем, трудности его не пугают: Слава быстро выучил все правила, с удовольствием участвовал в тренировках на территории школы и даже стал серебряным призером на соревнованиях по спортивному ориентированию в Санкт-Петербурге.

"Слава очень гордится этой наградой. За год занятий он заметно изменился — повзрослел, окреп, научился логически рассуждать, и это хорошо отразилось на учебе. Раньше мы выводили его на прогулку, а сейчас он сам ходит в город по своим делам. Совсем самостоятельный", — говорит его бабушка Валентина.

Мальчик собирается и впредь совершенствовать свои навыки в спортивном ориентировании, участвовать в соревнованиях.

Организаторы программы и волонтеры из Института дефектологического образования РГПУ имени Герцена привлекли к занятиям и родителей подростков. Для них разработали специальные тренинги: рассказывали об ориентировании, обучали упражнениям, которые можно выполнять вместе с ребенком.

"Я считаю, что эта программа делает людей с ограниченными возможностями здоровья куда более самостоятельными. Обычно инвалиды, оказавшись в незнакомой обстановке, не решаются даже лишний шаг сделать — очень боятся заблудиться, потерять ориентацию в пространстве. Мальчики и девочки, регулярно занимающиеся спортивным ориентированием, чувствуют себя намного увереннее", — говорит волонтер Кристина Попова.

Такие же группы сформированы еще в четырех школах-интернатах и трех реабилитационных центрах Санкт-Петербурга, сообщили в Фонде поддержки детей.

Любимое дело

Чтобы помочь подросткам с криминальными наклонностями вернуться к нормальной жизни, надо просто показать им, как зарабатывать деньги честным путем, говорят сотрудники Министерства социальной защиты населения Амурской области. При поддержке фонда в регионе разработали комплексную программу по совершенствованию социально-трудовой реабилитации несовершеннолетних, склонных к правонарушениям.

Мальчики и девочки осваивают популярные рабочие профессии: поваров, кондитеров, пекарей, плотников, маляров, швей, мастеров по маникюру. В результате они не только приобретают новые навыки, но и зарабатывают деньги на карманные расходы, из-за отсутствия которых раньше шли на преступления.

Илью Пономарева (имя изменено) поставили на учет в полиции за угон автомобиля. Мальчик рос в полной семье, но родители им практически не занимались. Илье нравилось рисовать и работать с деревом — он мечтал открыть собственную мастерскую. Чтобы реализовать мечту, устроился на автомойку. Родители его не поддержали, требовали, чтобы он выбрал другую профессию. И Илья, пытаясь отстоять свою независимость, решился на преступление, рассказывают сотрудники фонда.

Попав на реабилитацию, подросток исправно посещал занятия, хотя относился к ним равнодушно. Но оказавшись однажды на мебельной фабрике, сильно заинтересовался увиденным: рассматривал чертежи и наброски, наблюдал за работой мастеров. В результате сам начал осваивать профессию мебельщика.

Специалисты по работе с подростками Белогорска потратили почти год, чтобы убедить родителей Ильи изменить отношение к профессии сына, но добились своего.

В 2017-м он успешно окончил девятый класс. Сейчас парень учится столярному делу и подрабатывает в том самом мебельном салоне-магазине.

Сейчас на учете в отделе ПДН в Амурской области — 1166 подростков. Это на 779 человек меньше, чем до начала реализации программы, отмечают в фонде. В прошлом году к ней присоединились еще четыре школы-интерната.

Помимо программ, фонд проводит благотворительные конкурсы. Так, 1 марта стартовал конкурс для социальных проектов муниципалитетов, в котором могут принять участие города, села и муниципальные районы. "Главное условие — предложить перспективный проект по поддержке семей с детьми-инвалидами или содействию социально значимой деятельности несовершеннолетних с криминальными наклонностями", — говорят организаторы.