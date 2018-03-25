На юго-востоке Москвы у метро раздают листовки о компенсационных маршрутах

Буква М у входа на станцию Московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию Московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Мосгортранс распространил четыре тысячи листовок о компенсационных маршрутах на юго-востоке Москвы, которые запустили из-за закрытия на неделю участка "фиолетовой" линии столичного метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса в воскресенье.

"Сотрудники ГУП "Мосгортранс", которые работают у временно закрытых станций южного участка Таганско-Краснопресненской линии метро, раздали пассажирам четыре тысячи листовок с информацией о запуске бесплатных маршрутов и изменениях в работе городского транспорта", — рассказали в пресс-службе.

В "Мосгортрансе" отметили, что в организации компенсационных перевозок на юго-востоке Москвы ежедневно задействовано более 100 человек линейного и диспетчерского персонала.

Сотрудники предприятия организуют высадку и посадку на остановках, помогают пассажирам ориентироваться и регулируют движение автобусов. По бесплатным маршрутам курсируют около 200 машин особо большого класса.

С 24 по 30 марта для строительства Кожуховской линии метро временно закрыты три станции фиолетовой ветки: "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". Бесплатные автобусы ходят по маршрутам КМ1 "Выхино" – "Жулебино" с остановками у платформы Косино и "Лермонтовского проспекта", КМ2 "Кузьминки" – "Котельники" останавливаются у метро "Жулебино", КМ3 связывают метро "Выхино" с платформой Вешняки.