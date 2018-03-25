Откачку фильтрата с полигона "Ядрово" в Подмосковье начнут в воскресенье

ВОЛОКОЛАМСК (Московская область), 25 мар — РИА Новости. Работы по откачке фильтрата с полигона ТБО "Ядрово" в подмосковном Волоколамске начнутся уже в это воскресенье, сообщил спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии Александр Чупраков, срочное решение было принято после осмотра полигона.

На территории подмосковного "Ядрово" в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

"Сегодня начнутся уже работы по откачке фильтрата и по вывозу его в специальных емкостях на площадки временного хранения. Сейчас самое главное — уменьшить уровень фильтрата в водоеме так, чтобы он не переливался",- заявил Чупраков.

Он отметил, что объем фильтрата в водоеме очень большой.

"Есть еще одно предложение, оно носит срочный характер. На территории полигона выкапывается котлован, этот котлован выстилается специальной водонепроницаемой пленкой, которая не пропускает ни влагу, ни фильтрат. Это временное решение. Оно позволит перекачать полностью весь водоем фильтрата, чтобы он не стекал в речку. Это будет сделано с соблюдением всех технологий",- добавил Чупраков.

Ранее Чупраков рассказал, что на полигоне ТБО "Ядрово" установят систему очистки фильтрата, которая будет превращать его в технологическую воду.