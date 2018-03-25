Откачку фильтрата с полигона "Ядрово" в Подмосковье начнут в воскресенье

ВОЛОКОЛАМСК (Московская область), 25 мар — РИА Новости. Работы по откачке фильтрата с полигона ТБО "Ядрово" в подмосковном Волоколамске начнутся уже в это воскресенье, сообщил спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии Александр Чупраков, срочное решение было принято после осмотра полигона.
"Сегодня начнутся уже работы по откачке фильтрата и по вывозу его в специальных емкостях на площадки временного хранения. Сейчас самое главное — уменьшить уровень фильтрата в водоеме так, чтобы он не переливался",- заявил Чупраков.
"Есть еще одно предложение, оно носит срочный характер. На территории полигона выкапывается котлован, этот котлован выстилается специальной водонепроницаемой пленкой, которая не пропускает ни влагу, ни фильтрат. Это временное решение. Оно позволит перекачать полностью весь водоем фильтрата, чтобы он не стекал в речку. Это будет сделано с соблюдением всех технологий",- добавил Чупраков.
Ранее Чупраков рассказал, что на полигоне ТБО "Ядрово" установят систему очистки фильтрата, которая будет превращать его в технологическую воду.