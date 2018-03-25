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Общество

На Алтае жителям подтопленных домов доставили питьевую воду

16:3125.03.2018
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© РИА Новости / Михаил ДубровинПерейти в фотобанкПаводок. Архивное фотоПаводок. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Дубровин
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БАРНАУЛ, 25 мар — РИА Новости. Власти Алтайского края в воскресенье доставили десять с половиной тонн питьевой воды жителям подтопленных домов Краснощековского района, сообщает пресс-служба правительства региона.

Автомобиль на затопленной улице. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Алтайском крае подтоплены две дороги
Из-за начавшегося несколько дней назад обильного снеготаяния в населенных пунктах некоторых районов произошло подтопление отдельных участков. Острая ситуация сложилась в Чарышском и Краснощековском районах. Частичному подтоплению подвержены сейчас три села: Усть-Козлуха, Маралиха и Карпово.

"В настоящее время формируются отгрузки необходимых продуктов питания, в первую очередь бутилированной питьевой воды для поставки в подтопленные территории. Гуманитарные партии направляются в Краснощековский район, кроме того, формируются запасы бутилированной воды в районах и населенных пунктах, которые также потенциально подвержены паводку", — сообщает пресс-служба со ссылкой на начальника управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгения Дешевых.

По словам заместителя председателя правительства региона Виктора Мещерякова, в селах Маралиха и Карпово по-прежнему сохраняется сложная ситуация.

"Подтоплено более половины жилых построек, хозяйственные постройки, дороги затоплены, частично разрушены подъезды к мостам, размыты улицы — предстоит большая работа по восстановлению этих объектов", — рассказал Мещеряков, слова которого приводятся в сообщении.

Зампред регионального правительства добавил, что в результате обильного таяния снега сток воды скапливается в низменных местах. Земля промерзла на глубину до двух метров, в нее ничего не уходит.

"Сейчас погодные условия частично изменились, мы думаем, что приток воды уменьшится, ситуация нормализуется. Всю необходимую помощь жителям будем оказывать, будет организован подвоз пищи, воды, подвоз лекарств, медицинское обслуживание. Организованы два пункта временного размещения людей в Краснощековском районе, пока только пять человек переселились туда, остальные предпочитают оставаться дома, рядом с имуществом, и считают, что большой опасности нет. Все необходимые мероприятия мы будем продолжать", — пояснил Мещеряков.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин ввел режим чрезвычайной ситуации в Краснощековском районе, где из-за паводка оказались подтоплены около 200 жилых домов и более 500 приусадебных участков.

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