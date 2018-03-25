Действия журналистов - это ответ на хамство, заявила Оксана Пушкина

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бойкот ряда СМИ Госдумы связан с хамством и вседозволенностью, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Ранее ряд СМИ сообщили, что депутат от фракции "Единая Россия" Фатих Сибагатуллин сказал, что готов принести свои извинения и не хотел оскорблять журналистов, которых ранее в комментарии порталу "Реальное время" назвал "слугами" и рекомендовал "прижать хвосты".

"Одумался? Дал ход назад? Чего это вдруг? Слушай свое сердце, опирайся на жизненный опыт и решай, что делать! По большому счету, на мой взгляд, знаете, о чем эта история-бойкот журналистов? Она про хамство, наглость, вседозволенность и безнаказанность власти. Про то, что нельзя унижать людей, что все тайное всегда становится явным, а добро всегда побеждает зло", — заявила РИА Новости Пушкина.

Она отметила, что продолжение этих тенденций в нашем обществе зависит и от самих журналистов.

"Будет ли иметь продолжение эти тенденции в нашем обществе, зависит, в том числе, и от журналистов. Наша главная задача — освещать события. Честно. Объективно", — добавила депутат.

Ранее главу комитета Госдумы по международным делам Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

В среду комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам. После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы "Дождь" и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.