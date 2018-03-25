Власти открыли Telegram-канал для жалоб от жителей Волоколамска

ВОЛОКОЛАМСК (Московская область), 25 мар — РИА Новости. Жители Волоколамска смогут оставлять информацию о неприятном запахе с полигона ТБО "Ядрово" в Telegram-канале, сообщил спецпредставитель губернатора Подмосковья по вопросам экологии Александр Чупраков на выездном совещании с инициативной группой.

"У меня предложение такое: есть группа в Telegram-канале . Мы будем информацию по превышению предельно допустимой концентрации выкладывать в том числе и в эту группу. Она из себя представляет скан графика, и там видно, насколько превышение, и написана конкретно станция. В эту группу сразу давать информацию о неприятном запахе или вони по конкретному адресу с указанием контактного телефона. То есть звонит человек, говорит, что у меня здесь запах, оставляет телефон, с ним связываются, и к этому месту выдвигается мобильная станция замера воздуха", — заявил Чупраков.

Ранее Чупраков рассказал, что неприятный запах, "который уже на протяжении нескольких месяцев распространяется, он естественно непросто доставляет неудобства, а приводит к обострению различных аллергических и других заболеваний".

Превышение нормативов выброса газа существенного вреда для здоровья не приносит, заявил ответственный за решение экологических проблем в Подмосковье Александр Чупраков.

На территории подмосковного "Ядрово" в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам. Ксения Собчак, взявшая под контроль этот вопрос в ходе предвыборной кампании, потребовала у Андрея Воробьева закрыть полигон за две недели.