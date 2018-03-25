Зюганов заявил, что профессия журналиста сложная и важная

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал профессию журналиста сложной и важной, призвав СМИ к совместной работе с депутатами по развитию страны.

Ранее депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Фатих Сибагатуллин в комментарии порталу "Реальное время" назвал журналистов "слугами" и порекомендовал журналисткам, которые заявляют о домогательствах в Госдуме, "прижать хвосты".

"Это очень трудная, сложная и крайне важная профессия. Я сам был политобозревателем и знаю, что это такое. Давайте вместе выравнивать курс, думать о стране и о народе. Тогда всем будет лучше!", — заявил РИА Новости собеседник агентства.

Он отметил, что нужно развивать социально-осмысленную политику: защищать малоимущих граждан и детей войны, надо помогать учителям, врачам, инженерам и ученым.