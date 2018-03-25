ЦОДД призвал жителей Выхино-Жулебино пользоваться общественным транспортом

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. ЦОДД призвал жителей района Выхино-Жулебино и автомобилистов пользоваться общественным транспортом в связи с возможными затруднениями движения, сообщили в Центре организации дорожного движения столицы.

"Призываем водителей на эту неделю отказаться от использования личных автомобилей и пользоваться общественным транспортом. Бесплатные автобусы ходят с минимальными интервалами и без задержек", — говорится в сообщении.

Добавляется, что затруднения движения прогнозируются на Рязанском, Лермонтовском, Волгоградском проспектах, Саранской и Жигулёвской улицах, Новорязанском шоссе, МКАД.

Ранее в метро сообщили, что с 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". В этот период поезда будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05.30.