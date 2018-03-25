Костя Цзю рассказал о перенесенной операции на сердце

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российско-австралийский боксер Костя Цзю перенес операцию на сердце. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

По словам спортсмена, он обратил внимание на "непонятные ощущения" во время тренировок.

"Я не понимал, что это такое. А потом утром пошел в туалет и упал", — сказал Цзю.

Боксер обратился к кардиологам: сначала врачи провели обследование, а затем сделали операцию по укреплению стенок артерии. Проблемы с сердцем могли быть вызваны высоким уровнем холестерина, добавил Цзю.

Ранее СМИ сообщили, что спортсмен перенес инфаркт. Жена Цзю Татьяна Аверина опровергла эту информацию. По ее словам, случай, о котором рассказал боксер, произошел два года назад.

"Во-первых, это не инфаркт был. У него просто была закупорка сосуда и просто ему поставили стент. Мы избежали всяких инфарктов", — сказала Аверина в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Константин Цзю становился абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. Его имя есть в Международном зале боксерской славы за огромный вклад в развитие этого вида спорта. По окончании профессиональной карьеры Цзю тренировал известных российских боксеров, в том числе Дениса Лебедева и Александра Поветкина.